Ο Πιρς Μπρόσναν ψηφίζει Κίλιαν Μέφι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Τι απαντά ο βραβευμένος με Όσκαρ, Κίλιαν Μέρφι για το ρόλο του Τζέμις Μποντ

O πρώην Τζέιμς Μποντ, Πιρς Μπρόσναν μόλις επέλεξε τον επόμενο ηθοποιό που θα ήθελε να δει να φοράει το σμόκιν του Βρετανού Πράκτορα. Δεν είναι άλλος από τον Κίλιαν Μέρφι!



Ερωτηθείς από το BBC για τη γνώμη του σχετικά με τον επόμενο 007, ο Μπρόσναν διάλεξε τον Μέρφι ως τον πιο κατάλληλο. «Ο Κίλιαν θα έκανε θαυμάσια δουλειά ως Τζέιμς Μποντ», είπε χαρακτηριστικά για τον -επίσης- Ιρλανδό ηθοποιό και σταρ του Οπενχάιμερ.



Υπενθυμίζεται ότι ο Μπρόσναν υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ σε τέσσερις ταινίες από το 1995 έως το 2002: Golden Eye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough και Die Another Day. Στη συνέχεια κρέμασε το σμόκιν του Μποντ για να το φορέσει ο Ντάνιελ Γκρεγκ σε πέντε ταινίες από το 2006 έως το 2021.



Από την στιγμή που ο Κρεγκ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το ρόλο, οι φήμες οργιάζουν για τον διάδοχό του. Μερικά από τα ονόματα που έχουν ακουστεί ως φαβορί είναι αυτά των Χένρι Κάβιλ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Ίντρις Έλμπα, Τομ Χάντρι, κ.ά.



Τον τελευταίο καιρό το όνομα του Μέρφι έχει ακουστεί ιδιαίτερα έντονα για το ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ. «Θα τα πήγαινε υπέροχα», είπε ο Κλέι Μπάνκερ που παίζει μαζί του στο Οπενχάιμερ. Φημολογείται μάλιστα ότι οι παραγωγοί του Τζέιμς Μποντ βλέπουν με καλό μάτι την περίπτωση Μέρφι, αν και όπως έχουν δηλώσει, δεν έχουν σκεφτεί τίποτα ακόμα για την επόμενη ταινία του franchise αλλά ούτε και ποιος θα είναι ο διάδοχος του Κρεγκ.



Ο Κίλιαν Μέφι, από την πλευρά του, με τις δηλώσεις του φαίνεται να ρίχνει πόρτα στον Τζέιμς Μποντ λέγοντας στο Variety ότι «Είμαι λίγο μεγάλος για αυτό. Πιστεύω ότι αυτό το πλοίο έχει σαλπάρει».

Την Κυριακή, ο Κίλαν Μέρφι βραβεύτηκε με το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία στο Οπενχάιμερ του Κρίστοφερ Νόλαν ο οποίος επίσης έλαβε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας.



