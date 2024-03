To πρόβλημα υγείας του Τζον Μπον Τζόβι: Δεν ξέρει αν θα ξανακάνει περιοδεία

Ο Τζον Μπον Τζόβι έκανε επέμβαση στις φωνητικές του χορδές. Όσα αποκαλύπτει ο ίδιος

Ο Τζον Μπον Τζόβι αποκάλυψε ότι δεν είναι σίγουρος αν θα μπορέσει να κάνει ξανά περιοδεία, μετά την επέμβαση στις φωνητικές του χορδές το 2022.



Οι δηλώσεις του ρόκερ έγιναν μετά την ανακοίνωση για το νέο άλμπουμ των Bon Jovi, με τίτλο «Forever» και την κυκλοφορία του πρώτου single, «Legendary». Λόγω των θεμάτων υγείας που αντιμετωπίζει, ο τραγουδιστής δεν επιβεβαιώνει με σιγουριά ότι θα μπορέσει να πραγματοποιήσει περιοδεία για την προώθηση του νέου δίσκου.

«Δεν ξέρω για περιοδεία. Είναι η επιθυμία μου να κάνω μια περιοδεία την επόμενη χρονιά, αλλά ακόμα αναρρώνω από μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση», είπε σε συνέντευξη που έδωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Βοστόνης.



«Αν και είμαι σε καλό δρόμο ως προς την ανάρρωσή μου και μπόρεσα να αφιερώσω χρόνο και να κάνω ένα τραγούδι όταν έκανα το δίσκο, η ανάγκη, η επιθυμία μου και αυτό που θέλω είναι να μπορώ να παίξω δυόμισι ώρες μια νύχτα, τέσσερις νύχτες την εβδομάδα, για μήνες ασταμάτητα» είπε και συμπλήρωσε «και έτσι εργάζομαι για αυτόν τον στόχο».

Ο τραγουδιστής μίλησε πρόσφατα για τη χειρουργική επέμβαση, λέγοντας ότι ένας γιατρός στη Φιλαδέλφεια πραγματοποίησε τη διαδικασία όταν διαπιστώθηκε ότι μια από τις φωνητικές του χορδές ατροφούσε.

Μιλώντας για το νέο του single σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Μπον Τζόβι αποκάλυψε ότι είναι ένας φόρος τιμής στη γυναίκα του. «Ήταν εκεί, πιστή, σε όλη αυτή τη διαδικασία: «And the brown-eyed girl/ She believes in me / Legendary». «Είναι ποιος και τι είμαι στα 62 μου χρόνια», πρόσθεσε.

Το LP θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιουνίου και σηματοδοτεί το πρώτο τους άλμπουμ μετά από τέσσερα χρόνια και το πρώτο που κυκλοφορεί μετά την χειρουργική επέμβαση του τραγουδιστή.

