Η μεγάλη επιστροφή των Bon Jovi: To νέο τους τραγούδι ακούγεται δυνατά

Το τραγούδι «Legendary» των Bon Jovi, θα βρίσκεται μέσα στο επερχόμενο άλμπουμ τους με τίτλο «Forever».

Οι θρυλικοί Bon Jovi επιστρέφουν δυνατά και κυκλοφορούν το νέο τους single με τίτλο «Legendary». Κάπως έτσι, το συγκρότημα ανακοινώνει το επερχόμενο άλμπουμ του με τίτλο «Forever» που θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιουνίου.

«Αυτός ο δίσκος είναι μια επιστροφή στη χαρά. Από τη συγγραφή, μέσω της διαδικασίας ηχογράφησης, είναι να ανεβάσετε την ένταση, να νιώσετε καλά», αναφέρουν οι Bon Jovi.

Oι Bon Jovi μετρούν μια λαμπρή καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες από τον σχηματισμό τους το 1983. Το γκρουπ δικαιωματικά έχει κερδίσει τη θέση του μεταξύ των παγκόσμιων θρύλων της ροκ, μπαίνοντας στο Rock And Roll Hall Of Fame καθώς και στο Songwriters Hall Of Fame.



Το συγκρότημα μετρά περισσότερα από 130 εκατομμύρια άλμπουμ που πουλήθηκαν παγκοσμίως και έναν μακρύ κατάλογο ροκ ύμνων, χιλιάδες συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 50 χώρες και περισσότερους από 35 εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.



Ο βραβευμένος με Grammy Τζον Μπον Τζόβι τιμήθηκε πρόσφατα ως το «Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2024» στο 33ο φιλανθρωπικό γκαλά της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης MusiCares της Ακαδημίας Ηχογράφησης, τόσο για την συνεισφορά του στη μουσική όσο και για το φιλανθρωπικό του έργο.



Aκούστε το ψηφιακά

Το track listing του άλμπουμ

1. Legendary

2. We Made It Look Easy

3. Living Proof

4. Waves

5. Seeds

6. Kiss The Bride

7. The People’s House

8. Walls Of Jericho

9. I Wrote You A Song

10. Living In Paradise

11. My First Guitar

12. Hollow Man

