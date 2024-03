«Kaos»: O Τζεφ Γκόλντμπλουμ είναι ο Δίας στη νέα σειρά του Netflix

H νέα σειρά του Netflix αντλεί έμπνευση από την ελληνική μυθολογία

Γράφουμε για αυτό εδώ και δύο χρόνια, τώρα -επιτέλους- μπορούμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση μέσω του teaser τρέιλερ που αποκάλυψε το Netflix. O λόγος για το «Kaos», μια νέα σειρά που εστιάζει στην ελληνική μυθολογία σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή.



Η σειρά έρχεται από τον σεναριογράφο του «The End of the F*cking World» και τους παραγωγούς του «Chernobyl». Πρωταγωνιστής είναι ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ στο ρόλο του Δία, τον πατέρα των θεών, έχοντας αντικαταστήσει τον Χιου Γκραντ.



Στη σύνοψη του Netflix αναφέρεται: «Ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ υποδύεται τον Δία, τον πατέρα των θεών. Πανίσχυρος, σκληρός, περιστασιακά καλοσυνάτος... μα δεν έχει ιδέα για την πλεκτάνη που του έχουν στήσει για να τον καθαιρέσουν. Από τον σεναριογράφο του "The End of the F*cking World" και τους παραγωγούς του "Chernobyl"».

«Μια σκοτεινή κωμική και σύγχρονη αναπαράσταση της ελληνικής μυθολογίας, εξερευνώντας θέματα της πολιτικής των φύλων, της εξουσίας και της ζωής στον κάτω κόσμο. Ο Δίας έχει μια ρυτίδα. Ανησυχεί ότι μπορεί να σημαίνει το τέλος του κόσμου… και μπορεί. Επειδή στη γη, έξι άνθρωποι — που δεν γνωρίζουν τη σημασία ή τη σύνδεση μεταξύ τους — μαθαίνουν ότι αποτελούν συστατικά μέρη μιας αρχαίας προφητείας. Θα ανακαλύψουν την αλήθεια για τους θεούς και τι κάνουν στους ανθρώπους; Και, αν το κάνουν, θα μπορέσουν να τους σταματήσουν;».

Στη σειρά πρωταγωνιστούν ακόμα οι Τζάνετ ΜακΤιρ, Κίλιαν Σκοτ, Ντέιβιντ Θιούλις, Μίσια Μπάτλερ, Κλιφ Κέρτις, Λέιλα Φαρζάντ, Ναμπάαν Ριζγουάν, Ορόρα Περινέου, Στάνλεϊ Τάουνσεντ και η Μπίλι Πάιπερ.



Τα γυρίσματα έγιναν στην Ισπανία και χαρακτηρίζεται ως μια «σκοτεινή, κωμική και σύγχρονη αναπαράσταση της ελληνικής μυθολογίας, που εξερευνά την αγάπη, τη ζωή και την εξουσία στον Κάτω Κόσμο».



Η σειρά αποτελείται από 10 επεισόδια, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνίας κυκλοφορίας της στο Netflix.



