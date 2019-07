Διαγωνισμός Newsbomb.gr: Οι νικητές για την πρεμιέρα της ταινίας «Η ληστεία της Μαφίας (VAULT)»

Μέχρι τότε βέβαια, δεν χάνουμε ευκαιρία να συναντήσουμε όλο και συχνότερα αγαπημένα μας πρόσωπα, να απολαύσουμε ξέγνοιαστες βόλτες στην πόλη ή κάποια ολιγοήμερη απόδραση σε κάποιον από τους πλησιέστερους προορισμούς. Αν, πάλι, ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που ονειρεύονται ακόμη πιο μακρινά και περιπετειώδη ταξίδια, τότε μάλλον θα γνωρίζετε πως ο «παραμυθένιος» κήπος κάποιου συνοικιακού θερινού σινεμά, είναι το «μέσο» με το οποίο θα καταφέρετε να δραπετεύσετε με ευκολία από την πραγματικότητα!

Τι καλύτερο μάλιστα, αν το σενάριο περιλαμβάνει έγκλημα, γερή «δόση» αδρεναλίνης και αλήθειας, αμύθητα πλούτη και αδίστακτες συμμορίες! Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε μία μικρή, βόρεια πολιτεία των ΗΠΑ, το φημισμένο Ρόουντ Άιλαντ, εκεί όπου έλαβε χώρα τη δεκαετία του ’70, η μεγαλύτερη και πιο ριψοκίνδυνη λίστα όλων των εποχών! Η ίδια ληστεία που δεν μπορεί παρά να σας καθηλώσει στη θέση σας, παρακολουθώντας τη νέα ταινία «Η ληστεία της Μαφίας (Vault)» βασισμένη στο παραπάνω γεγονός, σε σκηνοθεσία του «γνώστη» του είδους, Ιταλοαμερικάνου Τομ ΝτεΝούτσι η οποία κυκλοφορεί στη χώρα μας 25 Ιουλίου από την Tanweer.

Αυτοί είναι οι 20 υπερτυχεροί, οι οποίοι κέρδισαν από μία διπλή πρόσκληση για την πρεμιέρα της ταινίας στον θερινό κινηματογράφο Αμαρυλλίς που βρίσκεται στην πλατεία Αγίας Παρασκευής!

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουλίου στις 21:00 (ώρα προσέλευσης 20:30).

Λίγα λόγια για την ταινία

Βρισκόμαστε πίσω στο 1975. Είναι ένα καλοκαιρινό πρωινό σε μία εκ πρώτης όψεως φιλήσυχη πολιτεία των ΗΠΑ το Ρόουντ Άιλαντ, εκεί που στην πραγματικότητα «κουμάντο» κάνουν οι γκάνγκστερ της κάθε συνοικίας. Σε αυτή τη μικρή «πινέζα» πάνω στο χάρτη, μία συμμορία μικροεγκληματιών, παίρνει τη μεγάλη απόφαση να πραγματοποιήσει την μεγαλύτερη στα όρια του «κινηματογραφικού» ληστεία που διαπράχθηκε ποτέ στην Αμερική. Οι ίδιοι οι αριθμοί «προδίδουν» το μέγεθος, αφού έκλεψαν πάνω από 30.000.000 δολάρια σε ρευστό, χρυσό, ασήμι και κοσμήματα, μέσα από το θησαυροφυλάκια της ίδιας της μαφίας, σε ένα τόσο μικρό μέρος όπως το επαρχιακό Ρόουντ Άιλαντ

Ο ίδιος ο Τομ Ντενούτσι, γέννημα θρέμμα της συγκεκριμένη περιοχής γνώρισε και προφανώς «μαγεύτηκε» από τον τρόπο ζωής αυτών των ανθρώπων, πραγματοποιώντας μεγαλώνοντας μία μελέτη πάνω στο οργανωμένο έγκλημα. Όπως επεσήμανε και ο ίδιος, αφορμή για να πραγματοποιήσει την ταινία «Vault», υπήρξαν οι αφηγήσεις που άκουγε όταν ήταν μικρός: «Μεγάλωσα ακούγοντας ιστορίες για αυτούς τους πληθωρικούς τύπους από τους θείους μου, τα ξαδέλφια μου και τα άλλα παιδιά. Αυτοί οι γκάνγκστερ ήταν σαν θρύλοι στη γειτονιά. Είχα ακούσει πολλές ιστορίες, αλλά χωρίς καμία αμφιβολία αυτή η ληστεία ήταν η πιο θρυλική. Τόσο απλή. Τόσο επικερδής», ενώ συμπληρώνει «οι άνθρωποι δεν πιστεύουν μερικά από αυτά που συνέβησαν, γιατί ήταν εντελώς τρελά».

Έχοντας στη «φαρέτρα» του ένα καλά μελετημένο σενάριο, βασισμένο σε έγκυρες υποδείξεις ιστορικών και σε εξονυχιστική έρευνα, ο ΝτεΝούτσι συνθέτει ένα πέρα για πέρα ειλικρινές αφήγημα χωρίς ίχνος «σχολιασμού», παρέμβασης ή υπερβολής. Με άλλα λόγια, λέει την αλήθεια. Στο πλευρό του έχει ένα πολλά υποσχόμενο καστ, με λαμπερά ονόματα όπως αυτό του Τσαζ Παλμιντέρι, αγαπημένου «συμμορίτη» της μεγάλης οθόνης ήδη από το «A Bronx Tale» του 1993, τον Γουίλιαμ Φορσάιθ με την «αφοπλιστική» ματιά και το αδιαμφισβήτητο υποκριτικό ταλέντο, πρωταγωνιστή τον Θίο Ρόσι που αγαπήσαμε στο «Sons of Anarchy» και στο πλάι του τη γοητευτική Σαμίρα Γουάιλι που μας συστήθηκε στο παρελθόν από το «Orange is the new black». Με φόντο την κορυφαία μουσική επένδυση του Μπ. Ντολάν που εντείνει διακριτικά την ατμόσφαιρα, τον Σαμ Έιλερτσεν να δημιουργεί γνήσια αμερικάνικα καρέ που θυμίζουν William Eggleston και ένα «ευφυές», καλοραμμένο μοντάζ διά χειρός Τζάρεντ Σάι, δεν υπάρχει αμφιβολία πως καθώς οι τίτλοι του τέλους θα «πέφτουν» θα αισθάνεστε μέρος, κομμάτι της ίδιας της ιστορίας!