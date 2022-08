«Hold Me Closer»: Ακούστε το ντουέτο του Έλτον Τζον με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Ο θρυλικός Έλτον Τζον και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς κυκλοφόρησαν σήμερα Παρασκευή 26 Αυγούστου, το πολυσυζητημένο τους τραγούδι με τίτλο Hold Me Closer.

Το dance anthem Hold Me Closer είναι ένα twist στοιχείων των κλασικών hits του Elton Tiny Dancer, The One και Don' t Go Breaking My Heart.



«Είμαι απόλυτα ενθουσιασμένος που είχα την ευκαιρία να δουλέψω με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Είναι πραγματικά ένα είδωλο, ένας από τους μεγάλους αστέρες της ποπ όλων των εποχών και ακούγεται καταπληκτικά σε αυτόν τον δίσκο. Την αγαπώ πολύ και είμαι ευχαριστημένος με αυτό που δημιουργήσαμε μαζί», αναφέρει ο Έλτον Τζον για τη συνεργασία τους.



«Ήταν μεγάλη μου τιμή όταν ο απίστευτος Σερ Έλτον Τζον μου ζήτησε να τον συνοδεύσω σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που θα το ακούσουν οι θαυμαστές! Σε ευχαριστώ, Έλτον! Είμαι τόσο ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με εσένα και το θρυλικό μυαλό σου», δηλώνει από την πλευρά της η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Μπρίτνεϊ Σπίαρς και Έλτον Τζον σε παιδική ηλικία



Το Hold Me Closer είναι το πρώτο σινγκλ της Μπρίτνεϊ Σπίαρς που ηχογραφήθηκε μετά το 2016.