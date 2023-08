Οι Κυκλάδες συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν σε δημοσιεύματα του εξωτερικού

Στα 15 καλύτερα νησιά της Ελλάδας συγκαταλέγει ο Voyage Tips επίσης τη Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο και Τήνο και άλλα νησιά των Κυκλάδων.

Στη δημοφιλία των νησιών των Κυκλάδων συνεχίζουν να αναφέρονται τουριστικοί bloggers αλλά και ΜΜΕ του εξωτερικού, την ίδια στιγμή που διαπιστώνεται έντονο ενδιαφέρον για τους συγκεκριμένους προορισμούς ακόμα και για μετά τη βασική τουριστική περίοδο.

Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα του blogger Johny Africa που ζει στη Νότιο Αφρική και προτρέπει τους αναγνώστες του να ταξιδέψουν σε Μύκονο, Πάρο και Σαντορίνη από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως και τις αρχές Νοεμβρίου. Αντίστοιχα, οι Αμερικανοί bloggers Brigitte and Jake ξεχωρίζουν στις επιλογές τους, κατά σειρά τη Σαντορίνη, Μήλο και Πάρο, ενώ το victorias-stories επιλέγει κατά σειρά Σαντορίνη, Μύκονο και Μήλο.

Στα 15 καλύτερα νησιά της Ελλάδας συγκαταλέγει ο Voyage Tips επίσης τη Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο και Τήνο και άλλα νησιά των Κυκλάδων με την πρώτη τετράδα των επιλογών να διαμορφώνεται ως εξής : Σαντορίνη, , Μύκονος, Δήλος και Πάρος . Την ίδια περίπου αξιολόγηση σε κατάταξη κάνει και το ιταλικό I Viaggiascrittori, ενώ το αυστραλιανό μέσο The Australian και το Dave’s Travel Pages ξεχωρίζουν την Τήνο και το the world pursuit βάζει στην πρώτες θέσεις των επιλογών του την Πάρο και τη Μήλο. Και όλα αυτά στον απόηχο του European Best destinations, που επίσης διέκρινε τη Μύκονο, Σαντορίνη, την Πάρο, και τη Μήλο στα καλύτερα νησιά της Ελλάδας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ