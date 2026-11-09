Λήξη συναγερμού για ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας
Η οδός Πανεπιστημίου παρέμεινε κλειστή από το ύψος της Αμερικής για τουλάχιστον μία ώρα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Έληξε ο συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στo κέντρο της Αθήνας.
- Η οδός Πανεπιστημίου παρέμεινε κλειστή από το ύψος της Αμερικής για τουλάχιστον μία ώρα.
- Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική.
Έληξε ο συναγερμός που σήμανε στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα της Δευτέρας (9/11), για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε σε μαύρη σακούλα στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Ομήρου.
Λόγω του περιστατικού, η οδός Πανεπιστημίου παρέμεινε κλειστή από το ύψος της Αμερικής για τουλάχιστον μία ώρα.
Στο σημείο υπήρξε, επίσης, ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, αλλά και της Πυροσβεστικής.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:21 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Λήξη συναγερμού για ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας
08:21 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή
16:10 ∙ LIFESTYLE