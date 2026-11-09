Λήξη συναγερμού για ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας

Snapshot Έληξε ο συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στo κέντρο της Αθήνας.

Η οδός Πανεπιστημίου παρέμεινε κλειστή από το ύψος της Αμερικής για τουλάχιστον μία ώρα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική. Snapshot powered by AI

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα της Δευτέρας (9/11), για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε σε μαύρη σακούλα στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Ομήρου.

Λόγω του περιστατικού, η οδός Πανεπιστημίου παρέμεινε κλειστή από το ύψος της Αμερικής για τουλάχιστον μία ώρα.

Στο σημείο υπήρξε, επίσης, ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, αλλά και της Πυροσβεστικής.

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