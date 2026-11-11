Καρδίτσα: Απατεώνες απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένη για δήθεν χρέος στην εφορία

Snapshot Τρεις δράστες ηλικίας 46, 18 και 19 ετών συνελήφθησαν για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην Καρδίτσα.

Οι δράστες απέσπασαν 400 ευρώ και κοσμήματα από την ηλικιωμένη, προσποιούμενοι συγγενικό της πρόσωπο και ισχυριζόμενοι χρέος στην εφορία.

Το πουγκί με τα χρήματα και τα κοσμήματα βρέθηκε και κατασχέθηκε μαζί με το όχημα και τρία κινητά τηλέφωνα.

Μέρος των κατασχεθέντων αποδόθηκε στην παθούσα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας.

Η Αστυνομία ερευνά πιθανή εμπλοκή των δραστών σε άλλες αξιόποινες πράξεις. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 46, 18 και 19 ετών προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σοφάδων, ενώ σε βα΄ρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, το μεσημέρι της Τρίτης (10/11), άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενος συγγενικό της πρόσωπο και με το πρόσχημα αποπληρωμής χρέους στην εφορία, την έπεισε να τοποθετήσει μέσα σε πουγκί το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ και κοσμήματα και να τα εναποθέσει σε σημείο έναντι της οικίας της.

Στη συνέχεια, μετέβησαν στο σημείο τρεις δράστες, επιβιβαζόμενοι σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, αποσπώντας το ως άνω πουγκί με το περιεχόμενό του.

Μετά από ειδοποίηση των Αστυνομικών Αρχών και στο πλαίσιο επισταμένων αναζητήσεων, απογευματινές ώρες χθες από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου εντοπίστηκε το όχημα σε περιοχή της Μαγνησίας, στο οποίο επέβαιναν οι δράστες και σε γενόμενο έλεγχο, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος καθώς και στην κατοχή τους, και κατασχέθηκαν:

ένα πουγκί με το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ και κοσμήματα,

ρολόι και άλλα κοσμήματα και

-3- κινητά τηλέφωνα

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα, ενώ μέρος των κατασχεθέντων αποδόθηκε στην παθούσα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ από το Αστυνομικό Τμήμα Σοφάδων ερευνάται η τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

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