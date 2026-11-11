Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 18 ατόμων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους- 8 διαφεύγουν τη σύλληψη

Στη δημοσιότητα δόθηκαν κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ναυπλίου, τα ονόματα, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες δεκαέξι ημεδαπών και δύο αλλοδαπών που εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένα άτομα.

Σε βάρος των 18 έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη εγκληματικής οργάνωσης, για υπόθεση συστηματικής διάπραξης συστηματικών απατών, κλοπών και αποπειρών αυτών.

Πρόκειται για τους συλληφθέντες:

Στραβάκος Δημήτριο του Ιωάννη και της Χριστίνας, γεν. 10.05.1988 στην Καλαμάτα

Δημητρόπουλο Παντελεήμων αγνώστου πατρός και της Ελένης, γεν. 09.05.1992, στην Καλαμάτα

Καραγκούνη Ιωάννη αγνώστου πατρός και της Παρασκευής, γεν. 28.12.1990, στην Κάλυμνο

Καραγκούνη Θεόδωρο του Νικολάου και της Νικολέττας, γεν. 08.07.1992, στο Άργος

Μόσχο Μάριο του Δημοσθένη και της Φρειδερίκης, γεν. 13.12.1987, στην Αθήνα

Καραχάλιος Χρήστος του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, γεν. 20.02.2001, στο Ναύπλιο

Καραγκούνης Διονύσιος του Νικολάου και της Νίκης, γεν.22.08.1993 στην Τρίπολη

Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος του Αθανασίου και της Αικατερίνης, γεν. 03.06.2005 στο Άργος

Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος αγνώστου πατρός και της Μαρίας, γεν. 11.10.2001 στην Καλαμάτα

MUSHTAQ TEHSEEN του MUSHTAQ και της KOUSAR BIBI, γεν. 10.09.2003 στο Πακιστάν

και τους μη συλληφθέντες:

Καλύβα Κωνσταντίνο αγνώστου πατρός και της Κρυσταλένιας, γεν. 07.11.2002, στην Τρίπολη

HUSSAIN IJAZ του NAWAZ και της BIBI, γεν. 01.01.1978, στο Πακιστάν

Λεντερης Θρασύβουλος του Βασιλείου και της Αγάπης, γεν. 24.12.1957, στο Παναρίτι Αργολίδας

Λεγγέρη Σοφία αγνώστου πατρός και της Άννας, γεν. 03.09.2005, στο Άργος

Λεντερη Φρειδερίκη του Θρασύβουλου και της Μαρίας, γεν. 11.11.1991, στο Άργος

Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα του Νικολάου και της Μαρίας, γεν. 24.10.1996, στην Καλαμάτα

Καραγκούνη Παρασκευή του Γεωργίου και της Αικατερίνης, γεν. 19.02.1976, στο Άργος

Μόσχος Χρήστος αγνώστου πατρός και της Σοφίας, γεν. 29.11.2004, στο Ναύπλιο

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