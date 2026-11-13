Ρόδος: «Θα σε στείλω με νεκροφόρα» - Εκβίαζαν επιχειρηματία για 23.700 ευρώ

Μια οικονομική διαφορά για την εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε ξενοδοχείο εξελίχθηκε σε υπόθεση εκβιασμού

Κατερίνα Ρίστα

Ρόδος: «Θα σε στείλω με νεκροφόρα» - Εκβίαζαν επιχειρηματία για 23.700 ευρώ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Επιχειρηματίας στη Ρόδο εκβιάστηκε για 23.700 ευρώ σχετικά με εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε ξενοδοχείο.
  • Ο δράστης απείλησε τον επιχειρηματία με εκφοβισμούς και βία, ζητώντας την άμεση επιστροφή των χρημάτων σε μετρητά.
  • Η αστυνομία οργάνωσε επιχείρηση και συνέλαβε τον δράστη και τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου ως ηθικό και φυσικό αυτουργό.
  • Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία, ενώ ένας τρίτος εμπλεκόμενος αναζητείται.
  • Οι απειλές περιλάμβαναν τηλεφωνικές επιθέσεις και προειδοποιήσεις για σοβαρά προβλήματα αν δεν επιστραφούν τα χρήματα.
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Στην εξιχνίαση μιας απίστευτης υπόθεσης εκβίασης επιχειρηματία στη Ρόδο προχώρησε η ασφάλεια του νησιού καταφέρνοντας να περάσει χειροπέδες σε ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς.

Μια επαγγελματική συναλλαγή ύψους 23.700 ευρώ φέρεται να μετατράπηκε σε εφιάλτη για επιχειρηματία στη Ρόδο, όταν η απαίτηση επιστροφής των χρημάτων συνοδεύτηκε από απειλές και εκφοβισμούς.

Όλα ξεκίνησαν από εμπορική συνεργασία που αφορούσε την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού σε ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Το συνολικό τίμημα ηταν 23.700 ευρώ. Ωστόσο, μετά από αλλαγή στη διοίκηση της ξενοδοχειακής μονάδας, εκφράστηκαν αμφισβητήσεις για την αξία των υπηρεσιών και του εξοπλισμού που είχαν παρασχεθεί.

Αντί η διαφορά να επιλυθεί μέσω των νόμιμων διαδικασιών, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, άρχισαν οι πιέσεις. Ένας άνδρας εμφανίστηκε στην επιχείρηση του επαγγελματία με εντολή του ξενοδόχου με το ψευδώνυμο "Πέτρος".

Κατά τη συνάντησή τους φέρεται να απαίτησε την επιστροφή ολόκληρου του ποσού, ύψους 23.700 ευρώ.Μάλιστα ο "Ερρίκος" όπως συστήθηκε επιχείρησε να εκφοβίσει τον επιχειρηματία λέγοντάς του ότι «τον λένε δολοφόνο» και ότι έχει «47 μαγαζιά προστασία στην Αθήνα», ενώ έφτασε στο σημείο να απειλήσει ότι θα στείλει πρώην συνεργάτη του επιχειρηματία «με νεκροφόρα στην Κύπρο». Δεν σταμάτησε εκεί. Φέρεται να προειδοποίησε ότι θα επιστρέψει τις επόμενες ημέρες για να του «εξηγήσει». Οι απειλές, σύμφωνα με την καταγγελία, συνεχίστηκαν και τηλεφωνικά με τον δράστη να λέει στο θύμα: «Απατεώνα, κλέφτη, μπάσταρδε, θα σε γ@@@@,, θα σε γδάρω και να μου γυρίσεις τα λεφτά μου σήμερα κιόλας».

Σε επόμενη επικοινωνία επαναλήφθηκαν οι απειλές, με την απαίτηση να επιστραφούν τα χρήματα σε μετρητά και την προειδοποίηση ότι σε διαφορετική περίπτωση ο επιχειρηματίας «θα έχει μεγάλο πρόβλημα», καθώς «δεν έχει καταλάβει με ποιους έχει μπλέξει». Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένας ακόμη άνδρας τηλεφώνησε στην επιχείρηση και φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Δώσε τα λεφτά στον Κ... για να μην σου γ... ό,τι έχεις και δεν έχεις».

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί οργάνωσαν ειδική επιχείρηση για να εντοπίσουν τους εμπλεκομένους. Προσημειώθηκαν χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 4.000 ευρώ, τα οποία επρόκειτο να παραδοθούν σε πρόσωπο που θα εμφανιζόταν στην επιχείρηση του θύματος.

Ο δράστης μπήκε στην επιχείρηση, συναντήθηκε με τον επιχειρηματία και παρέλαβε τα 4.000 ευρώ. Μάλιστα ζήτησε επιπλέον 10.000 ευρώ, με τον επιχειρηματία να απαντά ότι θα προσπαθούσε να συγκεντρώσει το υπόλοιπο ποσό την επόμενη ημέρα.

Αμέσως μετά την παραλαβή των χρημάτων, αστυνομικοί επενέβησαν και τον ακινητοποίησαν οπως και τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, ενώ σε βάρος του ενός αποδίδεται επιπλέον η κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση. Ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση μέσω τηλεφωνικών απειλών, αναζητείται.

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