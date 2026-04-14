Τελεσίγραφο σε Κωνσταντοπούλου από την Ένωση Δικαστών - «Η υπομονή μας εξαντλήθηκε»

Σε κλίμα έντασης και με σαφείς αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, κατά την οποία ελήφθησαν ομόφωνες αποφάσεις τόσο για τις επικείμενες αρχαιρεσίες όσο και για την αντιμετώπιση φαινομένων επιθέσεων σε βάρος δικαστικών λειτουργών.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 10 και 17 Μαΐου 2026. Οι υποψηφιότητες αφορούν τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου επιτρέπονται έως οκτώ σταυροί προτίμησης, όσο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, με ανώτατο όριο τριών σταυρών. Στις λίστες περιλαμβάνονται δεκάδες δικαστικοί λειτουργοί όλων των βαθμίδων, από Πρωτοδίκες έως Προέδρους Εφετών και Αντεισαγγελείς.

Στην ανακοίνωση γίνεται ρητή αναφορά σε συγκεκριμένους δικηγόρους, μεταξύ των οποίων η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, οι οποίοι κατηγορούνται για πρακτικές εκφοβισμού σε βάρος δικαστικών λειτουργών τα προηγούμενα χρόνια. Η Ένωση δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί τόσο ποινικά όσο και αστικά, διεκδικώντας αποζημιώσεις, ενώ προτίθεται να διαβιβάσει σχετικό υλικό στους δικηγορικούς συλλόγους για πειθαρχικό έλεγχο.

«Η ανοχή μας τελείωσε, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Κανένας δικαστικός λειτουργός δεν θα μένει μόνος του. Νομιμότητα μέχρι τέλους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Οι όροι πλέον αλλάζουν. Θα μπει τέρμα στην ασυδοσία ελάχιστων δικηγόρων όπως της Ζ. Κωνσταντοπούλου του Ν. Κωνσταντόπουλου και άλλων μιμητών τους, στον εκφοβισμό που ασκούσαν εναντίον των δικαστικών λειτουργών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για όσα αδικήματα διέπραξαν σε όλη τη χώρα. Θα στραφούμε για αστικές αποζημιώσεις εναντίον τους στα πολιτικά δικαστήρια. Θα στείλουμε όλο το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας στους δικηγορικούς συλλόγους για τον πειθαρχικό τους έλεγχο. Τον ερχόμενο μήνα θα δώσουμε διεθνή διάσταση στο ζήτημα στην ευρωπαϊκή ένωση δικαστών. Καλούμε κάθε συνάδελφο που έχει υποστεί ή θα υποστεί στο μέλλον προσβολή στην τιμή του και στην αξιοπρέπειά του από τέτοιες συμπεριφορές, να απευθυνθεί στην Ένωση η οποία θα αναλαμβάνει πλέον συλλογικά των συντονισμό των διαδικασιών. Η ανοχή μας τελείωσε, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Κανένας δικαστικός λειτουργός δεν θα μένει μόνος του. Νομιμότητα μέχρι τέλους!».

Οι υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο

( επιτρέπονται έως και οκτώ (8) σταυροί )

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εφέτης ΒΕΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Πρωτοδίκης ΒΟΜΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Πρωτοδίκης ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εφέτης ΒΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εφέτης ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ Πρωτοδίκης ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρωτοδίκης ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Πρωτοδίκης ΚΑΛΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρωτοδίκης ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Αντεισαγγελέας Εφετών ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΖΩΗ Πρωτοδίκης ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) Πρόεδρος Εφετών ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Πρωτοδίκης ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΖΑΧΟΣ) Πρωτοδίκης ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Πρωτοδίκης ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εφέτης ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Εφέτης ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρωτοδίκης ΤΕΚΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) Πρωτοδίκης ΤΣΕΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Εφέτης ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρωτοδίκης ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εφέτης ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΜΗΝΑΣ Πρωτοδίκης

Για την εξελεγκτική επιτροπή

( επιτρέπονται έως και τρεις (3) σταυροί )

ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΑΝΤΑ) Πρόεδρος Πρωτοδικών ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΦΟΙΒΟΣ Πρωτοδίκης ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΚΡΙΒΗ Πρωτοδίκης ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εφέτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Πρωτοδίκης ΠΑΠΑΔΟΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Πρωτοδίκης

Διαβάστε επίσης