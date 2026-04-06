Σεβαστίδης για Κωνσταντοπούλου: «Ζει για τη δημοσιότητα, μαζεύει ψήφους, επιτομή της χυδαιότητας»

«Αυτή η τραμπούκικη συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν έβρισκε αντιστάσεις μέχρι που μπήκε μπροστά η ένωσή μας. Υπάρχει γενικευμένος φόβος να μην βρεθεί κανείς στο στόχαστρό της» είπε ο κ. Σεβαστίδη

Μιχάλης Παπαδάκος

Έβαλε κατά της Ζωής και του Νίκου Κωνσταντόπουλου ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορος Σεβαστίδης εξαπολύοντας βαρύτατους χαρακτηρισμούς.

Ο κ. Σεβαστίδης εξαπέλυσε μύδρους κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και του πατέρα του, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «έχουν απεκδυθεί την ιδιότητα του δικηγόρου, ζουν για τη δημοσιότητα και την τηλεοπτική προβολή. Δείχνουν απίστευτο κυνισμό στους πελάτες τους που θέλουν δικαίωση, επιτίθενται στους δικαστές και τελικά μετατρέπονται όλοι σε πιόνια στα χέρια τους».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε ότι «στην αρχή είχαν βάλει στο στόχαστρο του δικαστές της Λάρισας, τα ίδια κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου σε όποιο δικαστήριο πηγαίνει. Πέρσι στη Λαμία αφού κατήγγειλε όλους τους δικαστές για διαπλεκόμενους κάλεσε τηλεφωνικά την ώρα της συνεδρίασης την αστυνομία για να συλλάβει δικαστή και εισαγγελέα. Στην Αθήνα ζήτησε αφοπλισμό αστυνομικού που είχε τη φρούρηση της αίθουσας».

«Διαβάσατε την ανακοίνωση της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων που είναι καταπέλτης εναντίον της, θα έρθει και η σειρά των συγγενών που έχουν καταλάβει το παιχνίδι που παίζει και θα τους καταγγείλει και αυτούς. Ο σκοπός της δεν είναι να προχωρήσει η δίκη αλλά να μαζεύει ψήφους» συνέχισε ο κ. Σεβαστίδης.

«Είναι η επιτομή της χυδαιότητας»

Με αφορμή, δε, τα όσα έγραψε ο Νίκος Πλακιάς, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων είπε ότι «δεν υπάρχει ούτε μια λέξη της κυρία Κωνσταντοπούλου που να είναι αληθής. Είναι η επιτομή της χυδαιότητας σε αυτόν τον τόπο». Ο κ. Σεβαστίδης απάντησε και στο «βλακώδες σενάριο περί συναλλαγής» εξηγώντας ότι «τον τελευταίο μήνα ενόψει των εκλογών στην ένωση που είναι τον Μάιο έχω επισκεφθεί με συναδέλφους πάνω από 20 δικαστήρια. Στη Λάρισα στις 12:30 το μεσημέρι βρεθήκαμε οι 5 συνυποψήφιοι με όλους τους δικαστές, εκείνη την ώρα η δικαστής που δίκαζε τα βίντεο δεν ήταν παρούσα. Όταν φύγαμε 1-1,5 ώρα μετά, πληροφορηθήκαμε ότι βρέθηκε η συνάδελφος στο νοσοκομείο. Αντί η κυρία Κωνσταντοπούλου να δει τον εαυτό της στον καθρέφτη, αποσείει τις ποινές και της ρίχνει στους άλλους. Η ίδια δικαστής αφού επέστρεψε από την αναρρωτική άδεια, ζήτησε την αποχή της. Κατάφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου να τινάξει μια δίκη στον αέρα για να κάνει το σόου της. Φταίει ο Σεβαστίδης, η πρόεδρος του δικαστηρίου ή εκείνη;».

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος ο κ. Σεβαστίδης σημείωσε ότι «αυτή η τραμπούκικη συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν έβρισκε αντιστάσεις μέχρι που μπήκε μπροστά η ένωσή μας. Υπάρχει γενικευμένος φόβος να μην βρεθεί κανείς στο στόχαστρό της. Για τόσους μήνες που έβριζε δικαστές που ήταν οι δικηγορικοί σύλλογοι;».

Ο κ. Σεβαστίδης ζήτησε την άμεση λήψη μέτρων: «Το τέρας της της ματαιοδοξίας και τους καιροσκοπισμού που λέγεται Κωνσταντοπούλου πίνει νερό γιατί κάποιοι το ποτίζουν. Πέρσι τον Μάιο διαπιστώσαμε ότι συμπεριφορές της Κωνσταντοπούλου προκαλούν μιμητές, υπάρχουν δικηγόροι που την αντιγράφουν και εξουθενώνουν τους δικαστές. Το δικαστήριο δεν έχει καμία νομική δυνατότητα απέναντι σε δικηγόρο. Δεν γίνεται να αποβάλεις δικηγόρο κάνοντας αυτός ό,τι θέλει στην αίθουσα. Δεν συζητάμε για ένταση αλλά για προπηλακισμούς και λεκτική βία, δεν γίνεται δίκη με τέτοιες συμπεριφορές. Πρέπει τα μέτρα να είναι άμεσα και αποτελεσματικά. Για τον δικαστή που έχει μια προβληματική συμπεριφορά υπάρχει διαδικασία άμεση που είναι η αίτηση εξαίρεσης, κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει από τη πλευρά της δική μας, πρέπει να υπομένουμε τον τραμπουκισμό της Κωνσταντοπούλου».

Κλείνοντας αναφέρθηκε και στην ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία έχουν έρθει σε ευθεία ρήξη: «Με τον κ. Φλωρίδη συγκρουστήκαμε πολλές φορές. Για την αυστηροποίηση των ποινών, για τις ιδιωτικές φυλακές, πέρσι είχαμε κάνει διακοπές συνεδριάσεων για τον νέο κώδικα ποινικής δικονομίας, μπήκαμε μπροστά πρώτοι για την επαναφορά των δώρων στο δημόσιο».

