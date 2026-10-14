Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι

Snapshot Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 18 και 22 ετών, για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα.

Οι δύο νεαροί αρνήθηκαν την πρόθεση ανθρωποκτονίας και υποστήριξαν ότι ο 32χρονος επιτέθηκε πρώτος.

Ο 18χρονος περιέγραψε τον 32χρονο να χτυπάει με αιχμηρό αντικείμενο τον φίλο του, ενώ εκείνος απάντησε τραυματίζοντάς τον στα πόδια.

Οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι δεν είχαν μαζί τους μαχαίρι πριν τη συμπλοκή και ότι το μαχαίρι ανήκε στον 32χρονο και έπεσε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Η προσωρινή κράτηση αποφασίστηκε μετά τις απολογίες των δύο νεαρών από ανακριτή και εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο νεαροί, 18 και 22 ετών, που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα.

Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αρνήθηκαν ότι είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τον 32χρονο και φέρονται να υποστήριξαν ότι το επεισόδιο ξεκίνησε όταν εκείνος τους επιτέθηκε πρώτος.

Ο 18χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε έναν έντονο διαπληκτισμό που κατέληξε σε συμπλοκή. Όπως φέρεται να είπε, ο 32χρονος χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο τον φίλο του και εκείνος αντέδρασε χτυπώντας τον στα πόδια.

«Δεν είχα πρόθεση να του αφαιρέσω τη ζωή», φέρεται να υποστήριξε, προσθέτοντας ότι κινήθηκε για να υπερασπιστεί τον φίλο του και να τον απομακρύνει από τον 32χρονο, τον οποίο γνώριζε ως επαγγελματία πυγμάχο.

Παρόμοια ήταν και η θέση του 22χρονου, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι δέχθηκε πρώτος χτύπημα στο πρόσωπο και προσπάθησε να αμυνθεί.

Οι δύο νεαροί υποστήριξαν ακόμη ότι δεν είχαν μαζί τους μαχαίρι πριν από το επεισόδιο. Σύμφωνα με τη δική τους εκδοχή, το μαχαίρι ανήκε στον 32χρονο και έπεσε στο έδαφος κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

«Έγινε μια συμπλοκή. Το μαχαίρι το είχε ο 32χρονος. Πάνω στη συμπλοκή έπεσε και έγινε ό,τι έγινε», φέρεται να ανέφερε ο 22χρονος.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση και των δύο.

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