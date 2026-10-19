Σήφης Βαλυράκης: Ασκήθηκε έφεση κατά της απόφασης αθώωσης των 2 κατηγορουμένων

Κατά πλειοψηφία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες κρίθηκαν αθώοι

Άγγελος Βουράκης

Σήφης Βαλυράκης: Ασκήθηκε έφεση κατά της απόφασης αθώωσης των 2 κατηγορουμένων
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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  • Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας αθώωσε κατά πλειοψηφία 6 1 τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες στην υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη.
  • Οι δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας ζήτησαν την άσκηση εισαγγελικής έφεσης μετά την πρωτόδικη απόφαση.
  • Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών άσκησε έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης, βασιζόμενη στα στοιχεία της δικογραφίας.
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Έφεση ασκήθηκε κατά της αθωωτικής απόφασης στην υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Μετά την απόφαση κατά πλειοψηφία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, με την οποία οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες κρίθηκαν αθώοι με ψήφους 6-1, οι δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας αιτήθηκαν την άσκηση εισαγγελικής έφεσης και η Εισαγγελία αξιολογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας, άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

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