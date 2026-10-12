Σήφης Βαλυράκης: Η Ζωή Κωνταντοπούλου θα ασκήσει έφεση κατά της απαλλακτικής απόφασης

Μετά την κατάθεση της αίτησης για την άσκηση εφέσεως οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

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Σήφης Βαλυράκης: Η Ζωή Κωνταντοπούλου θα ασκήσει έφεση κατά της απαλλακτικής απόφασης
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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  • Η Ζωή Κωνταντοπούλου και οι δικηγόροι της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη θα ασκήσουν έφεση κατά της απαλλακτικής απόφασης στην υπόθεση θανάτου του.
  • Η πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας θεωρεί ότι υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία ενοχής για τους κατηγορούμενους ως φυσικούς αυτουργούς.
  • Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι η απαλλακτική απόφαση δεν ανταποκρίνεται στα αποδεικτικά στοιχεία που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης.
  • Μετά την κατάθεση της έφεσης, οι συνήγοροι θα δώσουν συνέντευξη Τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
  • Η πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας καταγγέλλει παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, την οποία χαρακτηρίζει αθέμιτη και χωρίς αρμοδιότητα στην ουσία της υπόθεσης.
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Εφεση κατά της απαλλακτικής απόφασης στην υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη θα καταθέσουν οι δικηγόροι της πλευράς του θύματος αύριο Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, όπως ενημερώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου που εκπροσωπεί την οικογένεια καθώς όπως υπογραμμίζει, η υποστήριξη της κατηγορίας διατηρεί την «πεποίθηση ότι οι κατηγορούμενοι ως φυσικοί αυτουργοί είναι ένοχοι».

«Η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας για λογαριασμό της οικογένειας του αγωνιστή της δημοκρατίας Σήφη Βαλυράκη θα καταθέσει αίτημα για την άσκηση Εφέσεως κατά της Αποφάσεως, καθώς διατηρεί την πεποίθηση ότι οι κατηγορούμενοι ως φυσικοί αυτουργοί δεν είναι αθώοι, αλλά ένοχοι, θέση και κρίση την οποία υποστήριξε ο Εισαγγελέας της Έδρας και διατύπωσε κυριαρχικά ως μειοψηφία στην Απόφαση ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου» αναφέρει η ανακοίνωση από το δικηγορικό γραφείο της κας Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ενοχή των κατηγορουμένων προέκυψε «από πληθώρα στοιχείων που εξετάσθηκαν και αναδείχθηκαν στην διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας επί έναν ολόκληρο χρόνο, ώστε η απαλλακτική απόφαση να παρίσταται παντελώς αναντίστοιχη προς τα συντριπτικά στοιχεία ενοχής, που δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας».

Συνέντευξη Τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Μετά την κατάθεση της αίτησης προς τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την άσκηση εφέσεως κατά της απαλλακτικής αποφάσεως, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

«Στο πλαίσιο αυτό και εκκρεμούσης της προθεσμίας ασκήσεως Εφέσεως, την οποία έχουμε δηλώσει εξαρχής ότι θα ζητήσουμε, θεωρούμε απαράδεκτη παρέμβαση στην υπόθεση την Ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου 2026, με την οποία επιχειρείται η συνολική αναπλαισίωση της υπόθεσης και η αποτροπή της άσκησης Έφεσης, για την οποία είναι αρμόδιος ο Εισαγγελέας Εφετών», αναφέρεται στην ανακοίνωση εξηγώντας πως «το συνδικαλιστικό όργανο των Εισαγγελέων ουδεμία αρμοδιότητα έχει να τοποθετείται για την ουσία της υπόθεσης, πολύ περισσότερο είναι πρόκληση να επιχειρεί να αποσείσει τις καταγγελίες συγκάλυψης, την ώρα που εκκρεμεί η δίκη 2 στελεχών του Λιμενικού, που παραπέμπονται ακριβώς για αυτό: για απόπειρα συγκάλυψης με απόπειρα υπόθαλψης των υπαιτίων».

«Η ανακοίνωση περιφρονεί την πρόταση του Εισαγγελέα της Έδρας περί Ενοχής, και την ηχηρή Μειοψηφία του Προέδρου του Δικαστηρίου, επιχειρώντας να προκαταλάβει την κρίση του Εισαγγελέως Εφετών διαρκούσης της προθεσμίας εντός της οποίας αυτός θα κληθεί να αποφανθεί. Πρόκειται για καθ’ όλα αθέμιτη παρέμβαση σε ανοιχτή υπόθεση» καταλήγει η ανακοίνωση.

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