Σήφης Βαλυράκης: Αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατό του

Snapshot Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας αθώωσε με πλειοψηφία 6-1 τους δύο ψαράδες για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Η δίκη διήρκεσε περίπου ένα χρόνο και εξετάστηκαν πολλοί μάρτυρες και πραγματογνώμονες πριν την αθωωτική απόφαση.

Οι κατηγορούμενοι, αδέρφια και ψαράδες, αρνούνταν εξαρχής τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονταν κοντά στο σημείο του περιστατικού.

Ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή τους, βασιζόμενος στα ιατροδικαστικά ευρήματα και τις καταθέσεις μαρτύρων.

Ο Σήφης Βαλυράκης έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Snapshot powered by AI

Αθώοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη. Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 6-1. Μειοψήφισε ο πρόεδρος του δικαστηρίου ο οποίος είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι πρέπει να κριθούν ένοχοι.

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας μετά από ένα χρόνο (σ.σ.; 22/09/25 ξεκίνησε η δίκη) ακροαματικής διαδικασίας και δεκάδες συνεδριάσεις κατά τις οποίες εξετάστηκαν πλειάδα μαρτύρων, πραγματογνωμόνων αλλά και κρίσιμων εγγράφων οδηγήθηκε σε απαλλακτική κρίση και αθώωσε τους δύο κατηγορούμενους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Παρόντες πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ

Παρόντες στη δικαστική αίθουσα κατά την έκδοση της απόφασης ήταν οι πρώην υπουργοί Κώστας Λαλιώτης, Νίκος Σηφουνάκης, Μιχάλης Καρχιμάκης ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Αποστολάκης, Γιάννης Βαρδακαστάνης, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης και Ευαγγελία Λιακούλη.

Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Σήφης Βαλυράκης, έχασε την ζωή του στις 24/01/2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Οι δύο ψαράδες οι οποίοι είναι αδέρφια, κατηγορούνταν σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα ότι προσέγγισαν με το αλιευτικό τους σκάφος το φουσκωτό «Μίνα» του Σήφη Βαλυράκη, τον χτύπησαν δύο φορές στο κεφάλι, αυτός έπεσε στη θάλασσα και και τραυματίστηκε από τις προπέλες των σκαφών.

Οι κατηγορούμενοι δήλωναν από την πρώτη στιγμή αθώοι και ότι κατηγορούνται άδικα, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος τους ήταν δεμένο στο λιμάνι και οι ίδιοι βρίσκονταν σπίτι τους και τρώγανε.

Η εισαγγελική πρόταση

Στις 9 Σεπτεμβρίου ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Ο εισαγγελικός λειτουργός, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, αναλύοντας τα στοιχεία που είχαν προκύψει κατά την ακροαματική διαδικασία, αναφέρθηκε στα ιατροδικαστικά ευρήματα, στις καταθέσεις των μαρτύρων και στα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης, πριν καταλήξει στην πρότασή του.

Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η πτώση του Βαλυράκη στο νερό δεν ήταν απότομη επιτάχυνση ή θέμα χειρισμού σκάφους. Ήταν θέμα προσέγγισης, στησίματος, χτυπήματα».

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