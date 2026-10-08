Υπόθεση Βαλυράκη: Έφεση από την οικογένεια - «Συνεχίζω πολύ δυνατά», είπε η σύζυγός του

«Η αθωωτική απόφαση βρίσκεται σε απόλυτη αναντιστοιχία με το αποδεικτικό υλικό», είπαν οι συνήγοροι της οικογένειας 

Άγγελος Βουράκης

Υπόθεση Βαλυράκη: Έφεση από την οικογένεια - «Συνεχίζω πολύ δυνατά», είπε η σύζυγός του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη ασκεί έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης στην υπόθεση του θανάτου του.
  • Η σύζυγος του Βαλυράκη, Μίνα Παπαθεοδώρου, δήλωσε ότι θα συνεχίσει δυναμικά τον αγώνα για την αποκάλυψη της αλήθειας.
  • Οι συνήγοροι της οικογένειας υποστηρίζουν ότι η αθωωτική απόφαση δεν συμφωνεί με το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης.
  • Υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δικαστών, καθώς ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας είχαν διαφορετική γνώμη από τους έξι δικαστές που ψήφισαν αθωωτικά.
  • Η οικογένεια προχωρά άμεσα στη σύνταξη εγγράφου για να ζητήσει από τον εισαγγελέα να ασκήσει έφεση.
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Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης ασκεί η οικογένεια στην υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη.

«Συνεχίζω πολύ δυνατά», είπε η Μίνα Παπαθεοδώρου - Βαλυράκη, αμέσως μετά τη λύση της συνεδρίασης και την ετυμηγορία του δικαστηρίου πως οι κατηγορούμενοι είναι αθώοι, με ψήφους 6-1. «Θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία και τους μπροστά και τους πίσω. Εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως... καταλαβαίνετε... αθώωσαν. Ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω έξι χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί».

«Η αθωωτική απόφαση βρίσκεται σε απόλυτη αναντιστοιχία με το αποδεικτικό υλικό. Οι αθωτικές ψήφοι των 6 δικαστών διαφοροποιούνται από τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα. Θα προσβάλλουμε την απόφαση αυτή, ζητώντας από τον εισαγγελέα να ασκήσει έφεση. Σήμερα κιόλας συντάσσουμε το έγγραφο», δήλωσε εξερχόμενος του δικαστηρίου ο συνήγορος της οικογένειας, Κώστας Παπαδάκης.

Για πλήρη επιβεβαίωση του παρακρατικού μηχανισμού που δρα εναντίον της απονομής δικαιοσύνης για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, μίλησε η συνήγορος Ζωή Κωνσταντοπούλου αμέσως μετά, τονίζοντας πως «η οικογένεια δεν είχε μόνο δύο φυσικούς αυτουργούς, εκτελεστές της δολοφονίας, απέναντί της, αλλά μηχανισμό συγκάλυψης παρακρατικού τύπου, που άλλαζε καταθέσεις και αλλοίωνε στοιχεία».

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