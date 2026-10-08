Γραφείο Κούγια για υπόθεση Βαλυράκη κι αθώωση ψαράδων: «Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση»

Η αθωότητα των κατηγορουμένων βασίστηκε σε βεβαία δικανική πεποίθηση και όχι σε αμφιβολίες

Άγγελος Βουράκης

Γραφείο Κούγια για υπόθεση Βαλυράκη κι αθώωση ψαράδων: «Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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  • Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών αθώωσε κατά πλειοψηφία 6-1 τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.
  • Η αθωότητα των κατηγορουμένων βασίστηκε σε βεβαία δικανική πεποίθηση και όχι σε αμφιβολίες.
  • Η απόφαση θεωρείται δικαίωση του επίπονου και μεθοδικού αγώνα των δικηγόρων του Αλέξη Κούγια και των συνεργατών του.
  • Το δικηγορικό γραφείο τονίζει ότι η Δικαιοσύνη απονέμεται μόνο μέσα στη δικαστική αίθουσα, με βάση νόμο, επιστήμη και αδιάβλητες αποδείξεις.
  • Υπογραμμίζεται η κριτική στη μονόπλευρη παρουσίαση της υπόθεσης από τα μέσα ενημέρωσης υπέρ της αντίδικης πλευράς.
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Το δικηγορικό γραφείο των συνεργατών του Αλέξη Κούγια, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση του ΜΟΔ που αθώωσε τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για δικαίωση «ενός επίπονου και μεθοδικού αγώνα» .

«Σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών έκρινε κατά συντριπτική πλειοψηφία 6-1 αθώους τους δύο εντολείς μας που ήταν κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Παρά τα όσα ψευδώς διασπείρονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και παρά τη συστηματικά μονόπλευρη παρουσίαση της υπόθεσης από τον Τύπο υπέρ των ισχυρισμών της αντιδίκου πλευράς, η αθωότητα των εντολέων μας δεν βασίστηκε απλώς σε αμφιβολίες αλλά σε βεβαία δικανική πεποίθηση περί μη τέλεσης του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από τους δύο ψαράδες κατηγορουμένους.

Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση ενός επίπονου αλλά και μεθοδικού αγώνα που δόθηκε από τους συνεργάτες του γραφείου μας, Κωνσταντίνο Συνοδινό, Παναγιώτα Σκούρτη και Αναστασία Πορφυρίδου, και τους τεχνικούς μας συμβούλους, ώστε να αναδειχθεί στο Δικαστήριο η αθωότητα των εντολέων μας και να μπορέσει το Δικαστήριο να αποφασίσει με πλήρη δικανική πεποίθηση και όχι απλά με αμφιβολίες.

Ταυτόχρονα, η σημερινή απόφαση στέλνει προς πάσα κατεύθυνση ένα ηχηρό μήνυμα: η Δικαιοσύνη δεν απονέμεται μέσω εντυπώσεων, υποθέσεων και δημοσίων διαπομπεύσεων, αλλά μόνο εντός της δικαστικής αίθουσας και με βάση τον νόμο, την επιστήμη και τις αποδείξεις και ιδίως εκείνες τις αποδείξεις που είναι αδιάβλητες και αντικειμενικές».

Χρίστος Κούγιας: «Η απόφαση αυτή συνιστά ιδιαίτερη δικαίωση για την οικογένειά μου και για τους συνεργάτες μας»

Ακολούθως ο Χρίστος Κούγιας με προσωπική του δήλωση, ανέφερε: «Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του γραφείου μας, θεωρώ ότι η συγκεκριμένη απόφαση στέλνει ένα ακόμη σαφές μήνυμα, ιδίως προς όσους αμφισβήτησαν την ικανότητά μας να διαχειριστούμε τη δύσκολη αυτή συνθήκη και να φέρουμε εις πέρας όλες τις υποθέσεις που μας έχουν εμπιστευθεί.

Το γραφείο μας παραμένει στην πρώτη γραμμή της δικηγορίας και μετά την απώλεια του πατέρα μου, υπηρετώντας με την ίδια αφοσίωση, συνέπεια και αποφασιστικότητα τις αρχές που εκείνος καθιέρωσε. Η παρακαταθήκη του αποτελεί για εμάς καθημερινή ευθύνη, την οποία τιμούμε μέσα από τη δουλειά και τις πράξεις μας.

Η απόφαση αυτή συνιστά ιδιαίτερη δικαίωση για την οικογένειά μου και για τους συνεργάτες μας. Μαζί επιλέξαμε, παρά τις δυσκολίες και το βάρος της απώλειας, να διατηρήσουμε το γραφείο, να στηρίξουμε τη συνέχεια της λειτουργίας του και να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη των εντολέων μας.

Στις αμφισβητήσεις απαντούμε με αποτελέσματα. Συνεχίζουμε με ενότητα, προσήλωση και πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλάβαμε, διαφυλάσσοντας το κύρος του γραφείου και χτίζοντας το επόμενο κεφάλαιο της πορείας του. Αυτός είναι και ο ουσιαστικότερος τρόπος να τιμούμε τη μνήμη του πατέρα μου».

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