Υπόθεση Βαλυράκη: «Επιδεικτικά χαριστική» η αθώωση - Στον εισαγγελέα Εφετών για την άσκηση έφεσης

Snapshot Οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη ζητούν την άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης, χαρακτηρίζοντάς την «επιδεικτικά χαριστική» και «κραυγαλέα αναντίστοιχη» με τα αποδεικτικά στοιχεία.

Η επανεξέταση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό θεωρείται αναγκαία, ειδικά επειδή η εισαγγελική πρόταση ήταν καταδικαστική και ο πρόεδρος του δικαστηρίου διατύπωσε μειοψηφία.

Παραμένουν σοβαρά ερωτήματα αναπάντητα, καθώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί το σκεπτικό της πλειοψηφίας που αθώωσε τους κατηγορούμενους.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας δέχθηκε κριτική για παρέμβαση στην ενεργή υπόθεση, που θεωρήθηκε ακατάλληλη από τους συνήγορους της οικογένειας.

Όλοι οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας συμφωνούν ότι η άσκηση έφεσης είναι μονόδρομος για την απονομή δικαιοσύνης. Snapshot powered by AI

Την άσκηση έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης για την υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη ζητούν οι δικηγόροι της οικογένειάς του, χαρακτηρίζοντας την κρίση του δικαστηρίου «κραυγαλέα αναντίστοιχη» με τα αποδεικτικά στοιχεία και «επιδεικτικά χαριστική».

Όπως τονίζουν, η επανεξέταση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό είναι μονόδρομος. Οι συνήγοροι της οικογένειας προσέρχονται στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, προκειμένου να ζητήσουν την άσκηση έφεσης κατά της απόφασης που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα.

«Η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη και η χήρα του θεωρούν την απόφαση αυτή εσφαλμένη. Είναι κραυγαλέα αναντίστοιχη προς την αποδεικτική διαδικασία και το αποδεικτικό υλικό, προκλητικά αφιστάμενη από όσα επιβάλλει η αρχή της δίκαιης δίκης και το αίσθημα δικαίου της κοινωνίας και επιδεικτικά χαριστική σε υπόθεση κακουργηματικής κατηγορίας, και μάλιστα το βαρύτερο αδίκημα, αυτό της αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως υποστήριξε, η έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης καθιστά αναγκαία μια νέα δικαστική κρίση, ιδίως καθώς η εισαγγελική πρόταση ήταν καταδικαστική και συνοδευόταν από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, ενώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου διατύπωσε ηχηρή μειοψηφία.

«Η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη και εμείς ως συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας απευθυνόμαστε για μία αυτονόητη πράξη, που είναι η άσκηση εφέσεως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισήμανε ακόμη ότι παραμένουν σοβαρά ερωτήματα αναπάντητα, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό το σκεπτικό της πλειοψηφίας που αποφάσισε την αθώωση των κατηγορουμένων.

«Είναι επιβεβλημένο η υπόθεση να εξεταστεί σε δεύτερο βαθμό, για να μην μείνει η αλγεινή εντύπωση», πρόσθεσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ωμή παρέμβαση από την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας, με αφορμή ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να προβαίνει σε μια τέτοια ενέργεια ενώ η υπόθεση παραμένει ενεργή.

Από την πλευρά του, ο έτερος συνήγορος της οικογένειας, Νίκος Κωνσταντόπουλος, χαρακτήρισε την ανακοίνωση «παρέμβαση που κλονίζει το κύρος της Δικαιοσύνης», κάνοντας λόγο για «συνδικαλιστικό ακτιβισμό και πελατειακές σχέσεις που δημιουργούν ένα κύκλωμα».

Τη θέση ότι η αθωωτική απόφαση δεν εκφράζει το κοινό περί δικαίου αίσθημα διατύπωσε και ο δικηγόρος της οικογένειας, Μανώλης Φωτάκης.

«Ξεκάθαρα δεν ακολούθησε την αποδεικτική διαδικασία η απόφαση. Ελπίζουμε ότι θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό. Είναι μονόδρομος η άσκηση έφεσης για να αποδοθεί δικαιοσύνη», τόνισε.

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