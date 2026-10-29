Το απόγευμα η απολογία του «Mr Χωριάτικο» – Τρεις προφυλακίσεις

Snapshot Τρεις κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν και τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους στην υπόθεση «Χωριάτικο».

Ο 57χρονος επιχειρηματίας, γνωστός ως «Mr Χωριάτικο», απολογείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και άλλες κακουργηματικές πράξεις.

Ο επιχειρηματίας αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι πρόκειται για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, όχι οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα.

Υποστηρίζει ότι θα εξοφλήσει πλήρως τους φόρους και τις εισφορές που αναλογούν, χωρίς να προκαλέσει ζημιά στο Δημόσιο.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση των υπόλοιπων κατηγορουμένων. Snapshot powered by AI

Με την απολογία του 57χρονου επιχειρηματία, που φέρεται να βρίσκεται στην κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση «Χωριάτικο», κορυφώνεται σήμερα η ανακριτική διαδικασία για τους συνολικά 59 συλληφθέντες.

Την ώρα που οι απολογίες των πρώτων 30 κατηγορουμένων βρίσκονται σε εξέλιξη, τρια πρόσωπα έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ 4 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, με κάποιους να υποχρεώνονται και στην καταβολή εγγύησης.

Ο 57χρονος, γνωστός ως «Mr Χωριάτικο», αναμένεται να απολογηθεί το απόγευμα για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Η υπερασπιστική του γραμμή, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επικεντρωθεί στον ισχυρισμό ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές και όχι οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, ο επιχειρηματίας αναμένεται να αρνηθεί τις κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υποστηρίζοντας ότι προτίθεται να εξοφλήσει τα ποσά που θα προκύψουν από τον φορολογικό και ασφαλιστικό έλεγχο.

«Η υπόθεση είναι φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Θα πληρώσει μέχρι τελευταίο ευρώ τους φόρους και τις εισφορές που του αναλογούν. Το Δημόσιο δεν θα υποστεί καμιά ζημιά», αναμένεται να είναι ο βασικός ισχυρισμός του κατά την απολογία του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με την εξέταση των υπόλοιπων 29 κατηγορουμένων.

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