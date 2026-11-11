Μαγνησία: Κάθειρξη 7 ετών για τον βιασμό της ανιψιάς του σε οικογενειακή συνάθροιση

Χρειάστηκαν δώδεκα χρόνια για να προσφύγει μια γυναίκα στη δικαιοσύνη για τον βιασμό που υπέστη από τον θείο της το 2009

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Μαγνησία: Κάθειρξη 7 ετών για τον βιασμό της ανιψιάς του σε οικογενειακή συνάθροιση

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  • Ανδρας καταδικάστηκε σε κάθειρξη 7 ετών για τον βιασμό της ανιψιάς του σε οικογενειακή συγκέντρωση στη Μαγνησία το 2009.
  • Η παθούσα κατήγγειλε τον βιασμό το 2021, παρά το γεγονός ότι η σεξουαλική κακοποίηση ξεκίνησε από τη δεκαετία του '80.
  • Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία και ισχυρίστηκε ότι δεν παρευρέθηκε στο οικογενειακό τραπέζι εκείνη την ημέρα.
  • Ο εισαγγελέας αξιολόγησε ως αξιόπιστη την καταγγελία της παθούσας και πρότεινε την ενοχή του κατηγορούμενου.
  • Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο αποδέχθηκε την πλειοψηφία για την ενοχή και αναγνώρισε ελαφρυντικό για καλή συμπεριφορά μετά το γεγονός.
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Ένοχος κατά πλειοψηφία κηρύχθηκε σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας έναν άνδρα για την πράξη του βιασμού και τον καταδίκασε επίσης κατά πλειοψηφία σε κάθειρξη εφτά ετών.

Σύμφωνα με την κατάθεση της παθούσας, το επίδικο συμβάν συνέβη σε οικογενειακή συνάθροιση σε χωριό της Μαγνησίας το καλοκαίρι του 2009 και ενώ σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η σεξουαλική κακοποίηση από τον θείο της είχε ξεκινήσει από την ηλικία των πέντε ετών, τη δεκαετία του ’80. Το 2000 μάλιστα είχε αναφέρει αυτά τα περιστατικά σε έναν ιερέα ο οποίος το μετέφερε στην μητέρα της χωρίς ωστόσο η τελευταία να προβεί τότε σε κάποια καταγγελία στις αρχές. Το 2009 και ενώ η κοπέλα είχε πλέον ενηλικιωθεί, ο θείος της, προχώρησε στην πράξη του βιασμού μέσα σε ένα δωμάτιο στο σπίτι της γιαγιάς της.

Η γυναίκα αποφασίζει να καταγγείλει το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς οι προηγούμενες πράξεις είχαν παραγραφεί, το 2021 με αφορμή ένα τηλεφώνημα στο πατρικό της όπου διαπίστωσε ότι ο κατηγορούμενος ήταν στο πλευρό του άρρωστου τότε πατέρα της.

Άρνηση της κατηγορίας

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία και ισχυρίστηκε πως την επίδικη μέρα δεν είχε πάει στο οικογενειακό τραπέζι. Ισχυρισμό που επανέλαβαν στις καταθέσεις τους, η κόρη του, ο αδερφός του και η σύζυγος του.

Όταν ζητήθηκε από το δικαστήριο να δώσει έναν λόγο για τον οποίο θα μπορούσε να πει ψέματα η ανιψιά του ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε οικογενειακές αντιπαλότητες. «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έκανε την καταγγελία» ανέφερε ο κατηγορούμενος.

«Αξιόπιστη η καταγγελία της»

Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με την πρόταση του εισαγγελέα ο οποίος ανέφερε αρχικά πως κεντρικός πυρήνας της αποδεικτικής διαδικασίας στις συγκεκριμένες υποθέσεις είναι η αξιοπιστία της καταγγελίας.

«Η παθούσα κατά την πρόταση μας δεν είχε κανένα απολύτως κίνητρο να καταθέσει ψευδώς και να τον ενοχοποιήσει» ανέφερε ο εισαγγελέας αξιολογώντας την καταγγελία της παθούσας ως αξιόπιστη.

Επεσήμανε επίσης τις καταθέσεις των υπολοίπων μαρτύρων που είχαν μάθει από την παθούσα για τον βιασμό όπως τον τότε σύντροφό της, την μητέρα της που επιβεβαίωσε ότι ο κατηγορούμενος ήταν στο χωριό, και τον αδερφό της. «Η άμεση αναγγελία στον τότε σύντροφο της, καταδεικνύει ότι δεν επινόησε ψευδή γεγονότα. Οι καταθέσεις είναι αλληλένδετες και προέκυψαν μέσα από μια αλληλουχία γεγονότων» τόνισε ο εισαγγελέας επισημαίνοντας ακόμα την κατάθεση του σημερινού της συντρόφου ο οποίος είχε αναφερθεί σε όσα του εξομολογήθηκε η παθούσα πριν την καταγγελία το 2021.

Τόνισε πως οι καταθέσεις των άλλων μαρτύρων για την μη παρουσία στο οικογενειακό τραπέζι δεν κρίνονται αξιόπιστες και πως ο ισχυρισμός για οικογενειακές αντιπαλότητες μεταξύ των ξαδελφών αντιβαίνουν στην λογική ακολουθία των γεγονότων. «Είναι αληθής η καταγγελία και πρέπει να κηρυχθεί ένοχος» ανέφερε κλείνοντας ο εισαγγελέας

Έτσι έκρινε και η πλειοψηφία του Μικτού Ορκωτού Εφετείου με την εξαίρεση ενός ενόρκου που είχε την γνώμη ότι έπρεπε να κηρυχθεί αθώος ο κατηγορούμενος λόγω αμφιβολιών. Αντιθέτως ομόφωνη ήταν η απόφαση για την αναγνώριση του ελαφρυντικού της καλής συμπεριφοράς για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του και η απόρριψη του ελαφρυντικού για τον πρότερο έντιμο βίο.

Επί των ποινών δύο ένορκοι είχαν την γνώμη πως έπρεπε να επιβληθεί κάθειρξη έξι ετών, όπως ήταν και η πρόταση του εισαγγελέα, ενώ η πλειοψηφία αποφάσισε κάθειρξη εφτά ετών.

Με πληροφορίες από larissanet.gr

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