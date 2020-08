Θερμό επεισόδιο Ελλάδας – Τουρκίας: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες – Έτοιμες για όλα οι Ένοπλες Δυνάμεις

Μυρίζει... μπαρούτι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο – Αν ο Ερντογάν «ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου» τότε κανείς δεν θα μπορεί να προβλέψει τα μελλούμενα.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, με την Τουρκία να κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση και να δημιουργεί συνθήκες εμπόλεμης κατάστασης στα νερά του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Είχαμε τονίσει από τις προηγούμενες ημέρες με αναλυτικά ρεπορτάζ, πως ο Ερντογάν δεν θα καθόταν με σταυρωμένα τα χέρια μετά την υπογραφή συμφωνίας Ελλάδας – Αιγύπτου και πως πολύ σύντομα θα επέστρεφε στο ανατολικό Αιγαίο για να διεκδικήσει με κάθε τρόπο και μέσο κομμάτι από την ενεργειακή πίτα της ανατολικής Μεσογείου.

Η έκδοση NAVTEX λίγες ώρες αφότου είχαν δώσει τα χέρια Δένδιας και Σούκρι, για ασκήσεις του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας με πραγματικά πυρά στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, επιβεβαίωσαν πως η Άγκυρα ήταν αποφασισμένη να τεντώσει το σχοινί και μάλιστα σύντομα.

Δεν πέρασαν ούτε τρεις ημέρες από την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Αθήνας και Καΐρου και το καθεστώς προχώρησε σε… αντίποινα. Από το βράδυ της Κυριακής παρατηρήθηκε έντονη κινητικότητα τόσο στο ναύσταθμο του Ακσάζ όπου ελλιμενίζονται πλοία του τουρκικού στόλου, ενώ και στο λιμάνι της Αττάλειας το ερευνητικό Oruc Reis άρχισε να βγαίνει σταδιακά από το λιμάνι. Μάλιστα, από τις 21:00 περίπου το βράδυ της Κυριακής (09/08), οι Τούρκοι έκλεισαν τους πομπούς εντοπισμού του ερευνητικού αλλά και των πολεμικών πλοίων που το συνοδεύουν.

Ήταν δεδομένο πως το πρωί της Δευτέρας (10/08) οι Τούρκοι θα έκαναν πράξη τις απειλές τους, στέλνοντας το Oruc Reis στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου – Κάρπαθου – Καστελόριζου. Εξέδωσαν μάλιστα και νέα NAVTEX με την οποία ενημερώνουν το τουρκικό ερευνητικό θα πραγματοποιήσει έρευνες στην συγκεκριμένη περιοχή.

Συγκεκριμένα, η Τουρκία με τη νέα Navtex προαναγγέλλει σεισμικές έρευνες του Oruc Reis από τη Ρόδο μέχρι το Καστελόριζο και τον 30ο μεσημβρινό για το διάστημα από σήμερα έως τις 23 Αυγούστου.

TURNHOS N/W : 1024/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN BETWEEN 10-23 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N - 027 59.83 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.18 N - 030 54.52 E

34 17.03 N - 030 06.12 E

33 49.84 N - 030 06.78 E

33 41.25 N - 028 46.16 E

33 47.41 N - 028 21.48 E

33 53.37 N - 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι Ένοπλες Δυνάμεις

Χαρακτηριστικό της κρισιμότητας της κατάστασης είναι ότι στην Αθήνα, βλέποντας την Άγκυρα να προχωρά πλέον σε προκλήσεις που ξεπερνούν τα όρια, συνεκλήθη το ΚΥΣΕΑ για να εκτιμήσει την κατάσταση που διαμορφώνεται μετά την έκδοση νέας Navtex από την Άγκυρα και του θρίλερ που εξελίσσεται με τον πλου του Oruc Reis. Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες συνεδρίασε και το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), υπό τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.

Θα πρέπει να τονίσουμε ωστόσο ότι η κίνηση της Άγκυρας δεν αιφνιδίασε τις ελληνικές Ένοπλες δυνάμεις οι οποίες, παρακολουθούν κάθε στιγμή τόσο τις κινήσεις του τουρκικού στόλου, όσο και του Oruc Reis.

Από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο ελληνικό Πεντάγωνο» η πληροφορία για έντονη κινητικότητα του τουρκικού Στόλου, για έξοδο πολεμικών πλοίων από τα Δαρδανέλια προς το Αιγαίο αλλά και από τους ναυστάθμους της Σμύρνης και του Ακσάζ, ανέβηκε κατακόρυφα το επίπεδο επιφυλακής και των τριών Σωμάτων.

Για μια ακόμη φορά το Πολεμικό Ναυτικό κινήθηκε ταχύτατα στο Αιγαίο «κλειδώνοντας» όλες τις κρίσιμες περιοχές του Αρχιπελάγους με τις Μονάδες επιφανείας. Παράλληλα, οι «αόρατοι κυνηγοί», τα ελληνικά υποβρύχια, κινούνται συνεχώς προς τα κρίσιμα σημεία, δημιουργώντας ένα αόρατο τείχος.

Ταυτόχρονα, σε επιφυλακή τέθηκε από αργά το βράδυ της Κυριακής και η Πολεμική Αεροπορία, ενώ Σχηματισμοί και Μονάδες του Στρατού Ξηράς τόσο στα ακριτικά νησιά όσο και στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στον Έβρο τέθηκαν σε μέγιστη ετοιμότητα.

Τα πάντα παρακολουθούνται και στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων φιλτράρονται όλες οι πληροφορίες που φτάνουν από τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και τα παρατηρητήρια των νησιών.

Παράλληλα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, από το «Πεντάγωνο» δόθηκε εντολή να ανακληθούν όλες οι άδειες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε καίριες θέσεις και σε Μονάδες - «κλειδιά».

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες και δεν αποκλείεται σοβαρή κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Αν ο Ερντογάν αποφασίσει να «ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου» τότε κανείς δεν θα μπορεί να προβλέψει τα μελλούμενα…

Αυτό που κρατάμε προς ώρας είναι το γεγονός ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στο καθήκον του και να αντιμετωπίσουν οποαιδήποτε πρόκληση από το καθεστώς Ερντογάν.

