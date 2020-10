Oruc Reis: Η Ελλάδα απαντά με αντιNavtex στην τουρκική Navtex σε Ρόδο και Καστελόριζο

Νέα Navtex για το Oruc Reis εξέδωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης η Τουρκία, θέτοντας περιοχή ερευνών από 24 σημεία, ζητώντας παράλληλα και την αποστρατικοποίηση των Ψαρών. Άμεση απάντηση από την Ελλάδα.

Από τον σταθμό της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο εκδόθηκε αντι-Navtex με αφορμή τη νέα παράνομη Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας για έρευνες του Oruc Reis σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελλόριζο.

Η ελληνική Navtex τονίζει ότι η τουρκική Navtex αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» και είναι «παράνομη» διότι η περιοχή που εκτείνεται «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Στην ελληνική Navtex υπογραμμίζεται, επίσης, ότι ο σταθμός της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Ακολουθεί η ελληνική Navtex:

ZCZC HA05

212200 UTC OCT 20 IRAKLEIO STATION NAVWARN 618/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA17-1314/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA17-1314/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 272059 UTC OCT 20.

Την ίδια ώρα, συνεχίζει τον «πόλεμο νεύρων» το τουρκικό ερευνητικό, σαρώνοντας παράλληλα την ελληνική υφαλοκρηπίδα νοτίως του Καστελόριζου.

Αν και το απόγευμα της Τετάρτης (21.10), το Oruc Reis βρέθηκε περίπου 30 μίλια νοτίως του Συμπλέγματος της Μεγίστης με πορεία βορειοανατολική, τελικά, αντί να κατευθυνθεί ξανά προς το βόρειο τμήμα της παράνομα δεσμευμένης με NAVTEX περιοχής, έστριψε αριστερά και άρχισε και πάλι να κινείται με πορεία νοτιοδυτική.

Μετά τις δύο συνεχόμενες προκλήσεις, όπου οι Τούρκοι «έσπασαν» το όριο των 12 ναυτικών μιλίων από τις ελληνικές ακτές, υπήρχε η εκτίμηση ότι το τουρκικό ερευνητικό τα ξημερώματα της Πέμπτης (22.10) θα έφτανε και πάλι στο όριο των 12 ναυτικών μιλίων, έτοιμο να προχωρήσει σε μια ακόμα επικίνδυνη πρόκληση κατά της χώρας μας.

Ωστόσο, το τουρκικό ερευνητικό άλλαξε ρότα κινούμενο πάλι προς το νότο. Η απάντηση για την αλλαγή πορείας ήρθε λίγη ώρα μετά, με το σταθμό της Αττάλειας να εκδίδει νέα NAVTEX για έρευνες του τουρκικού ερευνητικού σε μεγάλο τμήμα της ανατολικής Μεσογείου.

Δείτε στην φωτογραφία που ακολουθεί την περιοχή που δεσμεύει η Tουρκία με τη νέα NAVTEX:

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ:

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Άγκυρα εκτός από την NAVTEX με την οποία δεσμεύει την ανωτέρω περιοχή για έρευνες του σκάφους Oruc Reis, παράλληλα αξιώνει την αποστρατιωτικοποίηση των Ψαρών.

Πού βρίσκεται τώρα το Oruc Reis

Σημειώνεται ότι τo σκάφος στις 00.00 τα μεσάνυχτα έπλεε με 4,4 κόμβους και σταθερή κατεύθυνση νότια-νοτιοδυτικά.

Δείτε στην φωτογραφία που ακολουθεί το στίγμα του πλοίου τα μεσάνυχτα της Τετάρτης:

Σε ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις

Τόσο στο νησιωτικό Σύμπλεγμα της Μεγίστης, Ρω και Στρογγύλη, όσο και στα γύρω νησιά, όπως η Ρόδος και η Κως οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής. Το Πολεμικό Ναυτικό έχει δημιουργήσει πλωτό τείχος γύρω από το Καστελόριζο, περιμένοντας τους Τούρκους να κάνουν το... λάθος!

Όλα τα νησιά του νότιου και ανατολικού Αιγαίου παραμένουν «φορτωμένα», με τον Στρατό Ξηράς να είναι σε ετοιμότητα για να παίξει και αυτός το δικό του ρόλο, αν χρειαστεί, ενώ η Πολεμική Αεροπορία είναι σε ετοιμότητα για να στείλει ακόμα μια δυναμική απάντηση στους προκλητικούς Τούρκους.

Όσο για τους Έλληνες ΟΥΚάδες, εδώ και πολύ καιρό έχουν κάνει… σπίτι τους τις βραχονησίδες. Οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ και δείχνει «βατράχια» να έχουν στο στόχαστρο τον τουρκικό στολίσκο, είναι ενδεικτικές της κατάστασης ύψιστης επιφυλακής και μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Όπως τονίζουν στρατιωτικές πηγές, «είναι όλοι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Όταν δοθεί η εντολή, να είστε σίγουροι πως οι Ένοπλες Δυνάμεις θα κάνουν αυτό για το οποίο έχουν εκπαιδευτεί άριστα. Θα τιμήσουν τον όρκο τους και θα υπερασπιστούν κάθε χιλιοστό της πατρίδας μας».

Η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού έχει δώσει εντολή στα πληρώματα των μονάδων επιφανείας να είναι ιδιαιτέρως προσεχτικές και ψύχραιμες, καθώς, οι Τούρκοι ενδέχεται να επιχειρήσουν κάποια προβοκατόρικη ενέργεια, με στόχο να πάρουν εκδίκηση για το πλήγμα στην τουρκική ναυαρχίδα KEMAL REIS από την φρεγάτα ΛΗΜΝΟΣ.

