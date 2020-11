Άμεση απάντηση: Ελληνική αντι-Navtex στη νέα παράνομη τουρκική Navtex

Δεν έμεινε αναπάντητη η νέα τουρκική προκλητικότητα.

Η Τουρκία δεν δείχνει καμία διάθεση να υπάρξουν χαμηλοί τόνοι στο Αιγαίο, με την Ελλάδα να δείχνει για ακόμη μια φορά πως δεν αστειεύεται, απαντώντας με αντί-Navtex στην παράνομη Navtex που εξέδωσε νωρίτερα η Άγκυρα.

Η ελληνική Navtex αναφέρει ότι η τουρκική Navtex είναι παράνομη και αφορά σε «μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» σε περιοχή «που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Επίσης, υπογραμμίζει ότι στη συγκεκριμένη περιοχή ο σταθμός του Ηρακλείου έχει αρμοδιότητα να εκδίδει μηνύματα Navtex.

Νωρίτερα, ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε Navtex για έρευνες του Oruc Reis έως τις 23 Νοεμβρίου σε θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου και περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από το σύμπλεγμα του Καστελόριζου.

Ολόκληρη η ελληνική Navtex:

ZCZC HA72 111050 UTC NOV 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 678/20 SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA50-1404/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA50-1404/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC NOV 20.

Η παράνομη Navtex της Τουρκίας για το Oruc Reis

Το πρωί της Τετάρτης ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε νέα ναυτική οδηγία για το Oruc Reis για έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο.

H νέα παράνομη οδηγία προς ναυτιλλομένους αφορά σε περιοχή νότια του Καστελόριζου και έχει ισχύ έως τις 23 Νοεμβρίου.

Η προηγούμενη Navtex για το Oruc Reis έληγε στις 14 Νοεμβρίου, ωστόσο η τουρκική πλευρά έσπευσε να την ανανεώσει γρήγορα -κάτι το οποίο είχε κάνει και την προηγούμενη φορά.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ:

TURNHOS N/W : 1404/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-11-2020 11:30)

TURNHOS N/W : 1404/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 112101Z NOV 20 TO 232059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 36 10.73 N - 028 28.79 E

2) 36 42.27 N - 028 28.76 E

3) 36 38.94 N - 028 31.79 E

4) 36 37.01 N - 028 34.59 E

5) 36 36.33 N - 028 40.12 E

6) 36 36.48 N - 028 41.70 E

7) 36 33.56 N - 028 44.02 E

8) 36 31.68 N - 028 46.02 E

9) 36 30.80 N - 028 47.54 E

10) 36 30.41 N - 028 49.59 E

11) 36 29.92 N - 028 49.92 E

12) 34 16.84 N - 030 16.41 E

13) 34 14.22 N - 029 55.82 E

14) 33 49.64 N - 030 10.33 E

15) 33 48.30 N - 029 56.30 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z NOV 20.

Επικοινωνία Δένδια-Τσαβούσογλου

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή οι Νίκος Δένδιας και Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχαν τηλεφωνική επικοινωνία.

Όπως ανέφερε το σχετικό tweet του ΥΠΕΞ, κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος συζητήθηκαν οι συνθήκες που θα επέτρεπαν μια συνάντηση των δύο υπουργών στο κοντινό μέλλον.

Η Ε.Ε. έχει ζητήσει από την Τουρκία να αποσαφηνίσει τη στάση της μέχρι το Δεκέμβριο, ωστόσο η Άγκυρα έχει επιμείνει στην προκλητική της στάση το τελευταίο διάστημα.

Εξέδωσε νέες Navtex για έρευνες του Oruc Reis ενώ σειρά Τούρκων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, συνεχίζουν την εμπρηστική ρητορική απέναντι στη χώρα μας.

