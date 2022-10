Νέα πρόκληση της Τουρκίας: Βγάζει το Αμπντουλαχαμπίντ χαν στην ανατολική Μεσόγειο

Την παρθενική του αποστολή ετοιμάζεται να κάνει το νέο πλωτό γεωτρύπανο της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο

Σε κατάσταση πανικού φαίνεται πως βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος μετά την ένταση με τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Πράγα καθώς συνεχίζει τις προκλήσεις.

Αυτή τη φορά «βάζει στο παιχνίδι» το νέο γεωτρύπανο Αμπντουλχαμπίντ χαν, το οποίο και βγάζει στην ανατολική Μεσόγειο σε μία προσπάθεια να ταρακουνήσει τα νερά μετά το χθεσινό επεισόδιο.

Σήμερα μάλιστα εκδόθηκε NAVTEX με τις γεωτρήσεις οι οποίες θα γίνουν κοντά στον κόλπο της Αττάλειας στην ανατολική Μεσόγειο και θα διαρκέσουν από αύριο Σάββατο 8/10 μέχρι και την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022.

Η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0974/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-10-2022 11:32)TURNHOS N/W : 0974/22

MEDITERRANEAN SEA

DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, HAKAN İLHAN, KUTSİ İLHAN AND MURAT İLHAN BETWEEN 08 OCT-07 NOV 22 IN YÖRÜKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N – 031 54.26 E

36 05.88 N – 031 54.23 E

36 05.90 N – 031 56.70 E

36 03.90 N – 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

CANCEL THIS MESSAGE 072159Z NOV 22.

Η ενέργεια αυτή της Τουρκίας έχει ξεκάθαρο συμβολισμό σε μία περίοδο που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι τεταμένες, μόλις έχει ενεργοποιηθεί το τουρκολιβυκό σύμφωνο ενώ θέλει να περάσει μήνυμα για τις προθέσεις της Άγκυρας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

