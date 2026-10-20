Δένδιας: Συγχωνεύονται και καταργούνται 182 μονάδες και στρατόπεδα - Στόχος η εξοικονόμηση 100 εκατ.

Συγχωνεύσεις 56 μονάδων και 126 δομών στη Γ΄ φάση της νέας Δομής Δυνάμεων – Όριο 200 ημερών στη θάλασσα για τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και διπλάσια αποζημίωση για την επιπλέον παραμονή

Σωτήρης Σκουλούδης

Δένδιας: Συγχωνεύονται και καταργούνται 182 μονάδες και στρατόπεδα - Στόχος η εξοικονόμηση 100 εκατ.
ΕΘΝΙΚΑ
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Τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα νέο επιχειρησιακό περιβάλλον, με ενσωμάτωση μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων, ενίσχυση των δυνατοτήτων στο Διάστημα και στον ηλεκτρονικό πόλεμο και αλλαγές στην οργάνωση και τη στελέχωση, περιέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρουσιάζοντας την Τρίτη 20 Οκτωβρίου τη Γ΄ φάση της νέας Δομής Δυνάμεων.

Στο επίκεντρο των αλλαγών που πραγματοποιούνται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι η προσαρμογή των στρατιωτικών δομών στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων και η αξιοποίηση των πόρων προς όφελος του προσωπικού. Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, από τις αλλαγές προκύπτουν εξοικονομήσεις 100 εκατ. ευρώ ετησίως, οι οποίες θα επιστρέψουν στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει συγχωνεύσεις 56 μονάδων και 126 δομών, συγκρότηση νέων σχηματισμών και κέντρων εκπαίδευσης, καθώς και παρεμβάσεις στο Υγειονομικό Σώμα. Παράλληλα, προβλέπεται όριο 200 ημερών παραμονής στη θάλασσα για τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, με διπλάσιο οικονομικό αντάλλαγμα εφόσον απαιτηθεί υπέρβασή του.

Επιχειρήσεις σε ξηρά, θάλασσα, αέρα, Διάστημα και κυβερνοχώρο

Ο Νίκος Δένδιας έθεσε ως βασική ανάγκη τη μετάβαση στο διακλαδικό πολυχωρικό πεδίο μάχης, στο οποίο διεξάγονται οι σύγχρονες επιχειρήσεις. Η μετάβαση αυτή συνδέεται με την ενσωμάτωση δυνατοτήτων Διαστήματος, κυβερνοχώρου και ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την αυτοματοποίηση του μηχανισμού διοίκησης και ελέγχου C5ISR-T και την ένταξη μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων και στους τρεις Κλάδους.

Στους στόχους της Γ΄ φάσης περιλαμβάνονται η δημιουργία Διοίκησης Κυβερνοχώρου και Σχολής Υπολογιστών, καθώς και η αναδιοργάνωση της διοικητικής μέριμνας με επιχειρησιακή ενσωμάτωση αυτόνομων και μη επανδρωμένων συστημάτων. Επιδίωξη είναι η αύξηση της ισχύος πυρός, της αυτοπροστασίας και της ανθεκτικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Γεωστατικός δορυφόρος και νέες δυνατότητες επιτήρησης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη των εθνικών διαστημικών δυνατοτήτων. Ο υπουργός επισήμανε ότι η χώρα αποκτά παρουσία μέσω ενός αστερισμού μικρών δορυφόρων, ενώ αναφέρθηκε στην απόκτηση γεωστατικού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου και τριών δορυφόρων μέσου ύψους μέσω του προγράμματος IRIS.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στη συνεργασία με την Πολωνία για δορυφόρους χαμηλής τροχιάς με δυνατότητες παρατήρησης μέσω ραντάρ.

Στη σχετική παρουσίαση ο σχεδιασμός αποτυπώνεται αναλυτικότερα και περιλαμβάνει:

  • Έναν γεωστατικό τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο και τρεις ακόμη τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους.- Έξι δορυφόρους οπτικής παρατήρησης.
  • Τρεις δορυφόρους συλλογής ηλεκτρονικών σημάτων.- Τρεις δορυφόρους παρατήρησης με ραντάρ συνθετικού ανοίγματος, SAR.

Στην ίδια διαφάνεια αναφέρεται ότι υφίστανται ήδη 16 οπτικοί δορυφόροι χαμηλής τροχιάς, διττής χρήσης.

Η οργανωτική διάσταση αυτής της κατεύθυνσης περιλαμβάνει τη συγκρότηση Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαστήματος στην Πολεμική Αεροπορία.

Πρώτο το Πολεμικό Ναυτικό στην ενσωμάτωση αυτόνομων συστημάτων

Σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, το Πολεμικό Ναυτικό θα είναι ο πρώτος Κλάδος που θα ενσωματώσει τα μη επανδρωμένα και τα αυτόνομα συστήματα στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού. Παράλληλα, ενισχύονται οι δυνατότητές του στον ηλεκτρονικό πόλεμο, με πρόβλεψη για συγκρότηση αντίστοιχης Διοίκησης.

Η παρουσίαση προβλέπει νέες δομές για την επιχειρησιακή αξιοποίηση, την υποστήριξη και την εκπαίδευση στα μη επανδρωμένα μέσα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • Ταξιαρχία Μη Επανδρωμένων Συστημάτων στον Στρατό Ξηράς.
  • Ειδική Μονάδα μη Επανδρωμένων Οχημάτων Εφοδιασμού, Μεταφορών και Υγειονομικής Υποστήριξης.
  • Βάσεις Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων στο Πολεμικό Ναυτικό.
  • Βάσεις Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Αεροχημάτων και Συνεργατικών Αεροσκαφών στην Πολεμική Αεροπορία.-
  • Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων και Κέντρο Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων.

Στις νέες δομές εντάσσεται επίσης το διακλαδικό «309 Εργοστάσιο Κατασκευής Μη Επανδρωμένων μέσων». Στο σκέλος της ενσωμάτωσης νέων συστημάτων, οι διαφάνειες αναφέρονται στον «Πυρπολητή», σε μέσα τύπου Saronic και σε συνεργατικά αεροσκάφη.

Πώς προκύπτουν οι εξοικονομήσεις

Η αξιοποίηση νέων μέσων συνδέεται στην παρουσίαση τόσο με περιορισμό του λειτουργικού κόστους όσο και με μικρότερες απαιτήσεις στελέχωσης.

Ενδεικτικά, το ετήσιο κόστος λειτουργίας μιας φρεγάτας τύπου FDI παρουσιάζεται στα 2 εκατ. ευρώ, έναντι 7,3 εκατ. ευρώ για φρεγάτα τύπου S, με μείωση περίπου 73%. Παράλληλα, αναφέρεται μείωση κατά 68% στο κόστος κατασκευής οχυρωματικών έργων σε ορίζοντα πενταετίας, με εξοικονόμηση 44 εκατ. ευρώ μέσω πρότυπης μεθόδου κατασκευής.

Στο ανθρώπινο δυναμικό, τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν αφορούν:

  • Πλήρωμα 125 ατόμων για φρεγάτα FDI, έναντι 200 για φρεγάτα τύπου S, με μείωση περίπου 38%.
  • Δύο άτομα για σύστημα πυροβολικού PULS, έναντι έξι για παλαιότερο πυροβόλο M109, με μείωση περίπου 67%
  • Δύο άτομα για νέο αντιαρματικό σύστημα SPIKE, έναντι τεσσάρων για παλαιότερο ITV, με μείωση 50%.

Η ίδια διαφάνεια καταγράφει 2.000 προσλήψεις για το 2025 και 1.000 για το 2026, με αναφορά σε 350 ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό.

Όριο στη θαλάσσια υπηρεσία και επιστροφή πόρων στα στελέχη

Ο υπουργός συνέδεσε τις εξοικονομήσεις με την ενίσχυση του προσωπικού, τονίζοντας ότι οι πόροι που απελευθερώνονται θα επενδυθούν στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι θα τεθεί όριο 200 ημερών για το διάστημα κατά το οποίο τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού παραμένουν στη θάλασσα. Εφόσον οι ανάγκες επιβάλλουν μεγαλύτερη παραμονή, το οικονομικό αντάλλαγμα για το επιπλέον διάστημα θα είναι διπλάσιο του κανονικού.

Η αξιοποίηση οικονομικών πόρων προς όφελος του προσωπικού, όπως και η επαναξιολόγηση και ο καθορισμός νέων ειδικοτήτων, περιλαμβάνονται στους βασικούς στόχους της Γ΄ φάσης.

Αλλαγές στο Υγειονομικό και κέντρο τραύματος στο 424

Ξεχωριστό σκέλος των παρεμβάσεων αφορά το Υγειονομικό Σώμα. Ο Νίκος Δένδιας έθεσε ως στόχο τη δημιουργία στο 424 ενός κέντρου τραύματος που, όπως ανέφερε, θα είναι το πιο εξελιγμένο στην Ευρώπη.

Η παρουσίαση προβλέπει δημιουργία εξελιγμένης Μονάδας Τραύματος και διακλαδικό χαρακτήρα για το 424, καθώς και Διακλαδικό Κέντρο Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας στην Πεντέλη.

Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για αποστράτους στην Πεντέλη, με αρχική δυναμικότητα 25 κλινών.

Στις υπόλοιπες οργανωτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η αναδιοργάνωση του Οικονομικού Σώματος και της ΓΔΑΕΕ, καθώς και η ενεργός εφεδρεία με Λόχο Ειδικών Αποστολών.

Δείτε ΕΔΩ την παρουσίαση της Γ’ Φάσης της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων

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