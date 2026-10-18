Δένδιας: Ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής στη Βουλή για την τρίτη φάση της Νέας Δομής Δυνάμεων
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος θα ενημερώσει, αύριο την Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει, αύριο, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 16:00, την Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων για την επικαιροποίηση της Δομής Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Σημειώνεται ότι η ενημέρωση αφορά στην τρίτη φάση της Νέας Δομής Δυνάμεων.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:20 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Η ταυτότητα της Χαλκίδας» — Το νέο βιβλίο του Βάγια Κατσού
14:47 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι
13:16 ∙ WHAT THE FACT