Δένδιας: Ο Ελληνισμός τιμά σήμερα την Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα
«Ο Μακεδονικός Αγώνας αποτελεί ένδοξη σελίδα της Ιστορίας της Πατρίδας μας», αναφέρει μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνκής Άμυνας
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«Ο Ελληνισμός τιμά σήμερα την Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα, σε ανάμνηση του ηρωικού θανάτου του Παύλου Μελά, στις 13/10/1904». Αυτό ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
«Ο Μακεδονικός Αγώνας αποτελεί ένδοξη σελίδα της Ιστορίας της Πατρίδας μας. Η διαφύλαξη της ιστορικής αλήθειας απέναντι σε κάθε προσπάθεια παραχάραξης, είναι διαρκές χρέος μας» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.
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Δένδιας: Ο Ελληνισμός τιμά σήμερα την Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα
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