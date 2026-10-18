Δένδιας: Ο Ελληνισμός τιμά σήμερα την Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα

«Ο Ελληνισμός τιμά σήμερα την Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα, σε ανάμνηση του ηρωικού θανάτου του Παύλου Μελά, στις 13/10/1904». Αυτό ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Ο Μακεδονικός Αγώνας αποτελεί ένδοξη σελίδα της Ιστορίας της Πατρίδας μας. Η διαφύλαξη της ιστορικής αλήθειας απέναντι σε κάθε προσπάθεια παραχάραξης, είναι διαρκές χρέος μας» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.