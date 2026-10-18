Δένδιας: Ο Ελληνισμός τιμά σήμερα την Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα

«Ο Μακεδονικός Αγώνας αποτελεί ένδοξη σελίδα της Ιστορίας της Πατρίδας μας», αναφέρει μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνκής Άμυνας

Δημήτρης Δρίζος

Δένδιας: Ο Ελληνισμός τιμά σήμερα την Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ο Ελληνισμός τιμά σήμερα την Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα, σε ανάμνηση του ηρωικού θανάτου του Παύλου Μελά, στις 13/10/1904». Αυτό ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Ο Μακεδονικός Αγώνας αποτελεί ένδοξη σελίδα της Ιστορίας της Πατρίδας μας. Η διαφύλαξη της ιστορικής αλήθειας απέναντι σε κάθε προσπάθεια παραχάραξης, είναι διαρκές χρέος μας» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:29ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στον Βόλο: Μητέρα διακινούσε βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης της ανήλικης κόρης της για χρήματα

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Πολυτελές γιοτ με πισίνα 50 μέτρων και νεροτσουλήθρες κοντά στην εξοχική του οικία

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονος για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό της συζύγου του

11:06LIFESTYLE

Νίκος Αλιάγας: «Η ωραιότερη φωτογραφία μου ήταν η πιο σκληρή, ήταν αυτή του πατέρα μου στην κηδεία του»

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Ο Ελληνισμός τιμά σήμερα την Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Γκάβιν Νιούσομ για την πρώην σύζυγό του, Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Είναι λυπηρό, της εύχομαι ό,τι καλύτερο»

10:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες 2026: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής - Τι να προσέξετε

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Νεκροί και τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση - Άγνωστα τα αίτια

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον Βόλο: Πέθανε ο αγαπημένος βιολιστής Ρένος Πίποϊ

10:26WHAT THE FACT

Ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη Γη τις επόμενες 48 ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

10:14LIFESTYLE

Πάμελα Άντερσον: Με αέρινο φιστικί φόρεμα και λευκή μπλούζα έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί

10:02ΥΓΕΙΑ

Γιατί νιώθετε σαν να έχετε ξαναζήσει κάτι που συμβαίνει τώρα: Τι είναι το «ντεζαβού» (déjà vu)

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Οι ελληνικές προτάσεις για την ενέργεια πήραν έγκριση από τους Ευρωπαίους ηγέτες»

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία «φλέγεται»: Νεκρός διαδηλωτής από ανακοπή - Σχεδόν 800.000 πολίτες στους δρόμους της χώρας κατά του «υψηλού κόστους ζωής»

09:55WHAT THE FACT

Ο πιο στοιχειωμένος δρόμος στον κόσμο: «Φαντάσματα εμφανίστηκαν σε τρομακτικές μορφές»

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη με «μαϊμού»πακέτα και αντικαταβολή – Θύμα συγγενικό πρόσωπο της Κατερίνας Ζαρίφη

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στα στενά του Ορμούζ: Ιρανοί... ψαρεύουν iPhone και αρώματα από βυθισμένα κοντέινερ

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση και θλίψη στο 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή - Συγγενείς και θαυμαστές τον τιμούν στη Νίκαια

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία έχουν προκηρύξει δάσκαλοι και νηπιαγωγοί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

09:22WHAT THE FACT

Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού - Όλοι οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση και θλίψη στο 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή - Συγγενείς και θαυμαστές τον τιμούν στη Νίκαια

10:26WHAT THE FACT

Ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη Γη τις επόμενες 48 ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

09:22WHAT THE FACT

Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού - Όλοι οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στο φθινοπωρινό σκηνικό - Οι εκτιμήσεις για τον Νοέμβριο στην Ελλάδα

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Το Super El Niño αποκτά ένα δεύτερο «πλοκάμι» – Προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μια ώρα πίσω

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Sony: Τέλος εποχής για τα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη με «μαϊμού»πακέτα και αντικαταβολή – Θύμα συγγενικό πρόσωπο της Κατερίνας Ζαρίφη

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκος Λεβέντης: «Μήπως έχεις καταστροφέα εγγράφων;» - Νέες αποκαλύψεις για το θρίλερ του 251 ΓΝΑ

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στα στενά του Ορμούζ: Ιρανοί... ψαρεύουν iPhone και αρώματα από βυθισμένα κοντέινερ

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κρητική urban τοιχογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στην καρδιά της πόλης

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν του έκανα πλασμαφαίρεση» - Η νέα υπερασπιστική γραμμή της Γάκα

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία «φλέγεται»: Νεκρός διαδηλωτής από ανακοπή - Σχεδόν 800.000 πολίτες στους δρόμους της χώρας κατά του «υψηλού κόστους ζωής»

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Μικρή «ανάσα» από τις βροχές για την Ελλάδα - Πότε έρχεται νέα μεταβολή του καιρού

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Γκάβιν Νιούσομ για την πρώην σύζυγό του, Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Είναι λυπηρό, της εύχομαι ό,τι καλύτερο»

14:35WHAT THE FACT

«Ριφιφί»: Τι απέγιναν τα 100 εκατομμύρια δραχμές για τον μικρό Παναγιώτη

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Οι ελληνικές προτάσεις για την ενέργεια πήραν έγκριση από τους Ευρωπαίους ηγέτες»

23:26LIFESTYLE

The Voice: Ο εγγονός του Ζαμπέτα αιφνιδίασε τον Μουζουράκη – «Το πρώτο τραγούδι μου το είχα γράψει για σένα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ