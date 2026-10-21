ΕΠΟΠ 2026: Ολοκληρώθηκε η μοριοδότηση για τις 1.000 θέσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Snapshot Ολοκληρώθηκε η μοριοδότηση των υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Κοινά Σώματα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μοριοδότησή τους μέσω ειδικών ιστοσελίδων με ταυτοποίηση μέσω Taxisnet.

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγών κατά της μοριοδότησης έως τις 23 Οκτωβρίου 2026 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι υποψήφιοι που καλούνται να παρουσιαστούν στις Επιτροπές πρέπει να έχουν μαζί τους συγκεκριμένα έγγραφα και υγειονομικά τεστ.

Η διαδικασία αξιολόγησης κάθε υποψηφίου διαρκεί έως 5 εργάσιμες ημέρες και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σταδιακά. Snapshot powered by AI

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο των διαγωνισμών πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία και τα Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής, ολοκληρώθηκε η μοριοδότηση κατά ειδικότητα των υποψηφίων ΕΠΟΠ.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη για τη μοριοδότησή τους, κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

Για τον Στρατό Ξηράς: https://epop.army.gr Για το Πολεμικό Ναυτικό: https://epop.hellenicnavy.gr Για την Πολεμική Αεροπορία: https://epop.haf.gr Για το Κοινό Νομικό Σώμα: https://epopnom.army.gr Για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής: https://epop-plh.army.gr

Επιπρόσθετα, το ΓΕΕΘΑ ενημερώνει τους υποψήφιους ΕΠΟΠ ότι επιτρέπεται να ασκήσουν προσφυγή κατά της μοριοδότησής τους μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στο οποίο θα αναγράφονται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός αίτησης και ειδικότητα, όπως παρακάτω:

Για τον Στρατό Ξηράς: epop.katataxi@army.gr

Για το Πολεμικό Ναυτικό: epop2026@navy.mil.gr

Για την Πολεμική Αεροπορία: epop.epitropes@haf.gr

Για το Κοινό Νομικό Σώμα: geetha_dsl@stratologia.gr

Για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής: epop-plh@hndgs.mil.gr

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί για να παρουσιαστούν στις Επιτροπές υποχρεούνται κατά την προσέλευσή τους να φέρουν απαραίτητα μαζί τους:

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο. Το Αντίγραφο της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής στο διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠΟΠ. (Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν σε περισσότερους του ενός διαγωνισμούς να φέρουν μαζί τους την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής τους σε κάθε διαγωνισμό). Αρνητικό διαγνωστικό έλεγχο RAPID test έως και 48 ώρες πριν την πρώτη ημέρα έναρξης των εξετάσεων, το οποίο θα έχουν καθημερινά μαζί τους. Το Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου ΕΠΟΠ, που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων του Πίνακα «Α» αυτού (Υπόδειγμα «8» της Προσθήκης «8» του Παραρτήματος «Β» των Προκηρύξεων). Γραφική Ύλη (2 μπλε στυλό, μολύβι, γόμα, ξύστρα) Αθλητική περιβολή - περιβολή κολύμβησης (μαγιό, σκουφάκι, γυαλιά κολύμβησης, πετσέτα, σαγιονάρες).

Η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στις Επιτροπές ορίζεται στις 07:30 π.μ. Η διαδικασία για κάθε υποψήφιο θα διαρκέσει έως 5 εργάσιμες ημέρες. Με την ολοκλήρωση της κάθε επιμέρους εξέτασης - δοκιμασίας θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για όσους συνεχίζουν ή όχι τη διαδικασία, καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

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