«EUNOMIA 7-26»: Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση Ελλάδας, Κυπρου, Γαλλίας και Ιταλίας

Στην DV Day η οποία πραγματοποιήθηκε νότια της Κύπρου επί της Ιταλικής Φρεγάτας (Φ/Γ) “RIZZO”, παρέστη ο Υπαρχηγός Στόλου Υποναύαρχος Ιωάννης Σαράκης ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη

Δημήτρης Δρίζος

«EUNOMIA 7-26»: Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση Ελλάδας, Κυπρου, Γαλλίας και Ιταλίας
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  • Η άσκηση «EUNOMIA 7-26» ολοκληρώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2026 στην Ανατολική Μεσόγειο με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας στο πλαίσιο της τετραμερούς πρωτοβουλίας QUAD.
  • Στην άσκηση συμμετείχαν ελληνικές δυνάμεις από το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία και τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου με εκτέλεση σύνθετων επιχειρησιακών αντικειμένων όπως ασκήσεις θαλάσσιας απαγόρευσης, έρευνας και διάσωσης, προστασίας εξέδρας υδρογονανθράκων και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις.
  • Η άσκηση περιελάμβανε επίσης ναυτικές επιχειρήσεις αποτροπής, βολές κατά στόχων επιφάνειας, ασκήσεις πολέμου επιφανείας και αντιμετώπισης αεροπορικής προσβολής.
  • Η συνεργασία κατά την «EUNOMIA 7-26» ενίσχυσε τον επιχειρησιακό συντονισμό μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών και επιβεβαίωσε την κοινή τους δέσμευση για ασφάλεια, ειρήνη και περιφερειακή σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Στην Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών, εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ παρευρέθηκε στην ιταλική φρεγάτα «RIZZO» νότια της Κύπρου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της άσκησης.
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Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, ολοκληρώθηκε η Αεροναυτική Άσκηση με την επωνυμία «EUNOMIA 7-26», που πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της Συντονισμένης Τετραμερούς Πρωτοβουλίας (QUAD) μεταξύ Ελλάδας, Κυπρου, Γαλλίας και Ιταλίας ενώ παράλληλα έλαβε χώρα και η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day – DV Day).

Στην DV Day η οποία πραγματοποιήθηκε νότια της Κύπρου επί της Ιταλικής Φρεγάτας (Φ/Γ) “RIZZO”, παρέστη ο Υπαρχηγός Στόλου Υποναύαρχος Ιωάννης Σαράκης ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Στην «EUNOMIA 7-26» από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν προσωπικό και μέσα του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ και κατά την διάρκειά της εκτελέστηκαν σύνθετα επιχειρησιακά αντικείμενα, όπως παρακάτω:

● Γυμνάσια Θαλάσσιας Απαγόρευσης

● Ασκήσεις Έρευνας και Διάσωση (Search and Rescue Exercise – SAREX)

● Ασκήσεις προστασίας εξέδρας εξόρυξης υδρογονανθράκων

● Επιχειρήσεις Ναυτικής Αποτροπής [Maritime Interdiction Operations (ΜΙΟ) – Visit Board Search and Seizure (VBSS)] και Βολές από Πολεμικά Πλοία κατά στόχου επιφάνειας (Gun Exercise – GUNEX)

● Συνδυασμένη ανθυποβρυχιακή άσκηση (Combined Anti – Submarine Exercise – CASEX)

● Ασκήσεις πολέμου επιφανείας (Surface Warfare Exercise – SURFEX)

● Αντικείμενα αντιμετώπισης αεροπορικής προσβολής (Air Defence Exercise – ADEX)

Η άσκηση «EUNOMIA 7-26» συνέβαλε στην ενίσχυση της επιχειρησιακής σύμπραξης και του συντονισμού μεταξύ των συμμετεχουσών δυνάμεων, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο συνεργασίας τους. Παράλληλα, επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα των τεσσάρων χωρών να αναπτύσσουν κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες και συντονισμένες πρωτοβουλίες, με απώτερο σκοπό την εδραίωση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας και ειρήνης καθώς και τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

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