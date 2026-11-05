ΓΕΕΘΑ: Σε εξέλιξη η πολυεθνική άσκηση ειδικών επιχειρήσεων «BALKAN SHIELD 26»

Snapshot Η πολυεθνική άσκηση ειδικών επιχειρήσεων «BALKAN SHIELD 26» διεξάγεται στο Λιτόχωρο από 31 Οκτωβρίου έως 8 Νοεμβρίου 2026.

Συμμετέχουν στρατιωτικές δυνάμεις από οκτώ χώρες: Ελλάδα, Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία και Σερβία.

Η άσκηση περιλαμβάνει απαιτητικά σενάρια επιχειρησιακής εκπαίδευσης για την ενίσχυση της συνεργασίας και διαλειτουργικότητας των Ειδικών Δυνάμεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βολές μάχης, επιχειρήσεις σε κατοικημένες περιοχές, αεροκίνητες ενέργειες και χρήση σύγχρονων μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η «BALKAN SHIELD 26» προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα μέσω πολυεθνικής συνεργασίας στον τομέα των Ειδικών Επιχειρήσεων. Snapshot powered by AI

Στο Λιτόχωρο, από τις 31 Οκτωβρίου 2026 έως και τις 8 Νοεμβρίου 2026, διεξάγεται η διαβαλκανική άσκηση ειδικών επιχειρήσεων «BALKAN SHIELD 26».

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΓΕΕΘΑ στο κοινωνικό δίκτυο Χ, η άσκηση διεξάγεται με τη συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων από οκτώ χώρες. Την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, τη Ρουμανία και τη Σερβία.

Η άσκηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως υπογραμμίζεται, με τις συμμετέχουσες δυνάμεις να λαμβάνουν μέρος σε απαιτητικά σενάρια επιχειρησιακής εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Ειδικών Δυνάμεων των χωρών της περιοχής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βολές μάχης, επιχειρήσεις σε κατοικημένες περιοχές, αεροκίνητες ενέργειες, καθώς και αξιοποίηση σύγχρονων μη επανδρωμένων συστημάτων, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή σύγχρονων επιχειρησιακών τακτικών και τεχνολογικών μέσων.

Η «BALKAN SHIELD 26» αποτελεί πεδίο ανταλλαγής εμπειριών και ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της πολυεθνικής συνεργασίας στον τομέα των Ειδικών Επιχειρήσεων.

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