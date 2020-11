ΟΑΕΔ: Τρέχουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα δωρεάν πρόσβασης ανέργων σε πλατφόρμα εκπαίδευσης

In Τime

ΟΑΕΔ - Όλες οι ειδήσεις: Περισσότερες από 6.500 αιτήσεις υποβλήθηκαν μέσα σε 24 ώρες από την έναρξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη δωρεάν πρόσβαση ανέργων σε διαδικτυακά μαθήματα διαφορετικών ειδικοτήτων στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με το Coursera.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έως και την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, στις 23:59 ή έως τη συμπλήρωση των 50.000 προσφερόμενων θέσεων, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-katartise-gia-anergous-coursera

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση→ Ψηφιακές Δεξιότητες→ Δωρεάν κατάρτιση για ανέργους (Coursera).

Η εταιρεία Coursera, μέσω της παγκοσμίως αναγνωρισμένης διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, που διαθέτει, παρέχει σειρά μαθημάτων σε πλήθος ειδικοτήτων σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως τα Carnegie Mellon, Columbia University, Duke University, École Polytechnique, Johns Hopkins University, Imperial College, New York University, Princeton University, Stanford University, University of Chicago, University of Leeds και Yale University.

O ΟΑΕΔ παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε έως 50.000 εγγεγραμμένους ανέργους σε 77 σειρές μαθημάτων υποτιτλισμένων στα ελληνικά, καθώς και σε ακόμη 3.800 αγγλόγλωσσες σειρές μαθημάτων, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και την απόκτηση νέων γνώσεων, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Coursera.

Ενδεικτικές σειρές μαθημάτων με ελληνικούς υπότιτλους είναι οι εξής:

Αρχές και πρακτικές διαχείρισης έργων

Διαχείριση έργου (Project management)

Η λιτή διαχείριση (Lean management) στην παραγωγή και στις υπηρεσίες

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Σχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας

Υλικοτεχνική υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας

Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης

Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO)

Κύριο μάθημα Διαχείρισης Προϊόντων Λογισμικού

Διαχείριση προϊόντων λογισμικού

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με MATLAB

Προγραμματισμός με MATLAB για μηχανικούς και φυσικούς επιστήμονες

Διαχείριση συγκρούσεων

Διαδικασίες λογισμικού και ευέλικτες πρακτικές

Πώς να αναπτύξετε τις ηγετικές σας δεξιότητες

Ανάγκες πελατών και απαιτήσεις λογισμικού

Η κυβερνοασφάλεια και οι δέκα τομείς της

Βασικές αρχές Υπολογιστικής

H εργαλειοθήκη του Unix

Διαπολιτισμική επικοινωνία και επίλυση συγκρούσεων

Πώς θα μάθετε να μαθαίνετε: Ισχυρά διανοητικά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να κάνετε κτήμα σας δύσκολα γνωστικά αντικείμενα

Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, θα αποστέλλεται σε εβδομαδιαία βάση ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους ωφελούμενους με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εγγραφή και την πρόσβασή τους στην πλατφόρμα του Coursera.

Η διαδικασία επιλογής των μαθημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020 και η παρακολούθηση των μαθημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

Όσοι ωφελούμενοι ολοκληρώσουν επιτυχώς κάθε επιλεγόμενο μάθημα, θα τους παρέχεται δωρεάν πιστοποιητικό παρακολούθησης από την εταιρεία Coursera.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

«Γονατίζει» η Θεσσαλονίκη: Σε εφαρμογή το ύστατο μέτρο της επίταξης, μετά το «όχι» των κλινικαρχών