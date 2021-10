Γηροκομείο η Ελλάς: Οι δείκτες για το δημογραφικό είναι εφιαλτικοί

Όλα τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν με τον χειρότερο τρόπο ότι το δημογραφικό πρόβλημα θα μετατραπεί πολύ σύντομα σε εθνικό ζήτημα για την Ελλάδα.

Οι ειδικοί βεβαίως κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις της δημογραφικής κρίσης τόσο σε οικονομικό όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο, που διογκώνεται από την οικονομική ανασφάλεια των τελευταίων χρόνων και τρέχει με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου κατά την περίοδο της πανδημίας, τονίζοντας την ανάγκη να ληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες και δράσεις. Πρακτικά βέβαια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.

Σε κάθε περίπτωση, οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες. Ο πληθυσμός της Ελλάδας όσο πάει και γερνάει και οι αριθμοί είναι ιδιαίτερα ανησυχητικοί για το μέλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1961, το 8,3% του πληθυσμού της Ελλάδας ήταν γηραιότερο των 65 ετών και το 26,2% νεότερο των 14 ετών. Το 2020, το 22,3% ήταν άνω των 65 ετών και μόλις το 14,2% κάτω των 14 ετών.

Μάλιστα, σε παγκόσμιο επίπεδο και σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του «University of Washington’s Institute for Health Metrics and Evaluation» ο αριθμός των παιδιών που γεννιούνται θα μειωθεί ραγδαία, με το δείκτη γονιμότητας να πέφτει από τα 2,4 παιδιά ανά γυναίκα το 2017, στο 1,7 το 2100. Όσον αφορά στη χώρα μας, προβλέπεται ότι ο πληθυσμός της το 2100 θα πέσει στα 5,48 εκατομμύρια, ενώ στο χειρότερο σενάριο θα συρρικνωθεί στα 4,73 εκατομμύρια.

Μία από τις βασικές αιτίες είναι η καλύτερη πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση και την εργασία και στην αντισύλληψη. Έτσι, 23 χώρες σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους η Ιταλία, η Ισπανία και η Ιαπωνία, θα δουν μείωση του πληθυσμού τους κατά το ήμισυ, ίσως και περισσότερο. Οι επιστημονικές προβλέψεις σημειώνουν από τη μια τη θετική επίπτωση στο περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την επάρκεια των τροφίμων και από την άλλη στέκονται στις δραματικές συνέπειες για το εργατικό δυναμικό, την οικονομική ανάπτυξη και το ασφαλιστικό.

Τα σταθερά χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής μεταμορφώνουν το σχήμα της ηλικιακής πυραμίδας της ΕΕ. Πιθανώς η πιο σημαντική αλλαγή θα είναι η έντονη μετάβαση προς μια πολύ παλαιότερη δομή πληθυσμού, μια εξέλιξη που είναι ήδη εμφανής σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό των ατόμων σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ συρρικνώνεται ενώ ο σχετικός αριθμός των συνταξιούχων διευρύνεται. Το μερίδιο των ηλικιωμένων στον συνολικό πληθυσμό θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό, με τη σειρά του, θα οδηγήσει σε αυξημένη επιβάρυνση των ατόμων σε ηλικία εργασίας για την κάλυψη των κοινωνικών δαπανών που απαιτούνται από τη γήρανση του πληθυσμού για μια σειρά σχετικών υπηρεσιών.

O δείκτης εξάρτησης γήρατος στην ΕΕ αναμένεται φτάσει στο 56,7% το 2050, σχεδόν διπλάσιος από αυτόν του 2020 (34,8%%), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Τραγική είναι η κατάσταση που αναμένεται να διαμορφωθεί και στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια όπως μπορείτε να δείτε κι από τους πίνακες που δημοσιεύει η Eurostat για την χώρα μας. Το 2052 το 33,9% του πληθυσμού μας θα είναι άνω των 65 ετών!

Δυστυχώς, όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές η εν Ελλάδι πολιτική εξουσία αρνείται να αντιληφθεί πως μόνο με την αύξηση του πληθυσμού μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση και άμεση ανάπτυξη σε όλες τις δομές της οικονομίας (κατανάλωση, λιανικό εμπόριο, αγορά κατοικίας κ.α.).

Το δημογραφικό πρόβλημα εντοπίζεται σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, με ιδιαίτερη παρουσία στη Θράκη και τα νησιά του Β. Αιγαίου, ενώ σε Κρήτη και νησιά του Ν. Αιγαίου εμφανίζεται οριακά θετικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων.

Η Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλά στην κατάταξη της Ευρώπης σχετικά με την υιοθέτηση πολιτικών στήριξης της μητρότητας, της οικογένειας και της γονιμότητας. Κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Σημαντικός παράγοντας είναι οι πολιτικές στήριξης που θα ενθαρρύνουν τα νέα ζευγάρια να μπουν σε πρόγραμμα δημιουργίας οικογένειας σε νεαρές ηλικίες (20-29 ετών), με παράλληλη στήριξη στην εκπαίδευση και την εργασία, καθώς επίσης και στην επανένταξη και εξέλιξη της γυναίκας με παιδιά στο εργασιακό της περιβάλλον. Άλλες προτεινόμενες πολιτικές που είχαν θετικά αποτελέσματα σε άλλες χώρες είναι η καθιέρωση «επιδόματος» γεννήσεων με διαφορετικά κίνητρα για γυναίκες κάτω των 30 ετών, όπως η ενίσχυση και καθιέρωση επιδομάτων τοκετού, η παροχή επιδομάτων ενοικίου και μετακόμισης σε νέα ζευγάρια, η διευρυμένη παροχή δωρεάν και επιδοτούμενης φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας (εντός & εκτός σπιτιού) και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών (σε περιπτώσεις κατοίκων ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών από τα αστικά κέντρα).

Ο παράγοντας σχολείο και παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης είναι εξίσου σημαντικός. Σε μια χώρα που θέλει να επενδύσει στο baby boom θα έπρεπε να ανοίγουν σχολεία κι όχι να κλείνουν.

Από την άλλη μεριά καταρρέει και ο μύθος που διακινούν διάφορα κέντρα και παράκεντρα περί ενσωμάτωσης μεταναστών που έρχονται από μουσουλμανικές χώρες. Η θεωρία αυτή διαψεύστηκε στην πράξη. Σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα αυτοί οι μετανάστες δεν αποδέχθηκαν τους νόμους, τους κώδικες συμπεριφοράς και τις αξίες των κρατών που τους φιλοξενούσαν. Περίτρανη απόδειξη είναι η Γαλλία, όπου σε αρκετές πόλεις υπάρχουν συνοικίες-γκέτο που βρίσκονται έξω από τον έλεγχο του γαλλικού κράτους, αλλά και η Γερμανία που δεν έχει καταφέρει να ενσωματώσει ούτε τρίτης γενιάς μουσουλμάνους μετανάστες.

Η Ιαπωνία και η Ιταλία, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, έχουν ήδη γηρασμένο πληθυσμό, και προβλέπεται για την πρώτη μείωση πληθυσμού από τα 128 εκατομμύρια το 2017 σε λιγότερο από 53 εκατομμύρια το 2100 και για τη δεύτερη, από 61 εκατομμύρια σε 28 εκατομμύρια στο ίδιο διάστημα. Η Κίνα αναμένεται να δει τον πληθυσμό της να αγγίζει τα 1,4 δισεκατομμύρια σε τέσσερα χρόνια, για να φτάσει στα 732 εκατομμύρια το 2100. Το καλύτερο σας το άφησα για το τέλος: Η Τουρκία, της οποίας ο πληθυσμός ανερχόταν το 2017 στα 80,5 εκατομμύρια, αναμένεται να αυξηθεί έως το 2100 στα 101,64 εκατομμύρια, ενώ όσον αφορά στην Υποσαχάρια Αφρική ο πληθυσμός της υπολογίζεται να τριπλασιαστεί σε μέγεθος σε περισσότερους από τρία δισεκατομμύρια ανθρώπους έως το 2100.

