Σχολεία: Ανησυχία προκαλούν τα χιλιάδες κρούσματα σε παιδιά - Αυξημένο testing ζητούν οι ειδικοί

Σχολεία: Πολλά και επαναλαμβανόμενα τεστ ζητούν οι ειδικοί.

Ο εντοπισμός 15.547 κρουσμάτων κατά την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των σχολείων προκαλεί προβληματισμό, με τους ειδικούς να κρούουν «καμπανάκι».

Οι επιστήμονες σε σημερινές τοποθετήσεις τους ότι πρέπει να γίνει αυξημένο testing στα τμήματα που σήμερα βρέθηκαν θετικά παιδιά, όπως άλλωστε έχουν επισημάνει και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, όπως και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα, πάντως, με τον ΓΓ του υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρο Κόπτση, έχουν κλείσει μόνο 3-4 νηπιαγωγεία και αυτά μονοθέσια στην Αττική.

Βατόπουλος: Καμία έκπληξη από τα κρούσματα στα σχολεία

«Για μένα δεν ήταν έκπληξη τα 15.000 κρούσματα που εντοπίστηκαν από τα self test, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα σχολεία, καθώς δεν είχαν ανοίξει ακόμα» υποστήριξε ο καθηγητής Μικροβιολογίας, Αλικιβιάδης Βατόπουλος μιλώντας στο OPEN.

Και πρόσθεσε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων στα σχολεία «δείχνει την πολλή μεγάλη διασπορά που έχει ο ιός στην Ελλάδα». Αναφερόμενος στο 50%+1, ο κ. Βατόπουλος είπε «έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν είναι μια απόφαση της επιτροπής, δεν είναι επιδημιολογική απόφαση», ενώ σημείωσε ότι θα επανεξεταστεί αν θα χρειαστεί οι μαθητές να επιστρέψουν σε τηλεκπαίδευση.

Το σχέδιο για την κάλυψη των κενών

Υπενθυμίζεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, κατά την χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επισήμανε ότι στα σχολεία αναμένεται να υπάρξουν κενά στους εκπαιδευτικούς – τα οποία μάλιστα εμφανίστηκαν από την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας – και για αυτόν τον λόγο θα γίνουν αναδιατάξεις και αναδιαμορφώσεις στο πρόγραμμα αλλά και προσλήψεις για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που θα βρίσκονται σε καραντίνα λόγω νόσησης. Ήδη χθες, Δευτέρα, όπως έγινε γνωστό πραγματοποιήθηκαν 850 προσλήψεις.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, υπάρχει πάντα η δυνατότητα τηλεκπαίδευσης. Μέχρι στιγμής έχουν τεθεί σε τηλεκπαίδευση 50 τμήματα σε όλη την Ελλάδα.

Οι εκπαιδευτικοί που βγήκαν θετικοί στο self test είναι 2.500 ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τα κενά είναι πολύ περισσότερα καθώς αρκετοί είναι και αυτοί που νοσούν.

Τσούχλος: Η κυρία Κεραμέως είναι σαν να έχει βάλει ένα στοίχημα εμμονικό με έναν αόρατο αντίπαλο

Στην πρωινή εκπομπή του OPEN βρέθηκε την Τρίτη ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θεόδωρος Τσούχλος, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η κυρία Κεραμέως θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη και να αναστείλει για μία ημέρα τη λειτουργία των σχολείων ώστε να προμηθευτούν όλοι οι μαθητές με self test.

«Η κυρία Κεραμέως είναι σαν να έχει βάλει ένα στοίχημα εμμονικό με έναν αόρατο αντίπαλο και εμείς να είμαστε τα παίγνια της διαμάχης», είπε χαρακτηριστικά.

Κεραμέως: Άμεση πρόσληψη 4.784 εκπαιδευτικών

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας στην οποία εξετάστηκαν οι τρόποι με τους οποίους θα καλυφθούν οι ανάγκες σε όλη τη χώρα. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η αναμόρφωση του ωραρίου και αυτό αναμένεται να αφορά και τα ολοήμερα σχολεία.

Επίσης, θα υπάρχει αναδιάταξη προσωπικού όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αλλά και προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών για την Γ’ Λυκείου με δεδομένες τις ανάγκες λόγω πανελλαδικών.

Σε μήνυμά της, η υπουργός Παιδείας κυρία Νίκη Κεραμέως ανακοινώνει την πρόσληψη 4.784 εκπαιδευτικών με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας, διαμηνύοντας πως η ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής δραστηριότητας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Τι γίνεται αν βρεθεί κρούσμα στην τάξη

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι μη εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες.

Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα σε περίπτωση κρούσματος. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης των μέτρων

Την ίδια ώρα κυβέρνηση, υπουργείο Παιδείας και ειδικοί θα παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της διασποράς του κορονοϊού στη σχολική κοινότητα και δεν αποκλείεται – εάν χρειαστεί – να αναθεωρηθούν κάποια μέτρα για τα σχολεία.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, προχώρησαν χθες σε δηλώσεις η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, όσο και η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή.

Η μεν πρώτη, ανάφερε ότι «είμαστε πάντα έτοιμοι να αναθεωρήσουμε τα μέτρα και είμαστε πάντα σε ετοιμότητα» ενώ η δεύτερη τόνισε ότι «αν δούμε ότι λόγω της Όμικρον χρειαστεί να αλλάξει το πρωτόκολλο του 50+1, θα αλλάξει».

Όπως είπε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, «είμαστε πάντα έτοιμοι να αναθεωρήσουμε τα μέτρα και είμαστε πάντα σε ετοιμότητα».

