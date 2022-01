Σχολεία: 9.688 θετικά self test από μαθητές και εκπαιδευτικούς

Σχολεία: Σχεδόν 25.000 τα θετικά self test από μαθητές και εκπαιδευτικούς τις πρώτες δύο ημέρες της σχολικής χρονιάς του 2022

Χιλιάδες ήταν και σήμερα Τρίτη τα θετικά selft test στον κορονοϊο που βρέθηκαν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός για σήμερα Τρίτη μετά τον δεύτερο μαζικό οριζόντιο έλεγχο εντοπίστηκαν 9.688 θετικά self test.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τις πρώτες δύο ημέρες της λειτουργίας των σχολείων το 2022 έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 25.000 κρούσματα κορονοϊού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς επιβεβαιώνοντας την αγωνία των γονέων αλλά και των δασκάλων και καθηγητών για τη διασπορά του ιού.

Σημειώνεται ότι για την ώρα στην πλατφόρμα των σχολείων που κλείνουν λόγω κρουσμάτων κορονοϊού έχει ενταχθεί μόνο ένα νηπιαγωγείο στην Ηγουμενίτσα.

Υπενθυμίζεται ότι θα ακολουθήσει και τρίτο self test τεστ την Πέμπτη για προσέλευση στο σχολείο την Παρασκευή.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές όλοι αυτοί οι έλεγχοι για τον εντοπισμό κρουσμάτων πραγματοποιούνται χάρη στη λειτουργία των σχολείων, ανιχνεύοντας χιλιάδες εν δυνάμει φορείς που διαφορετικά θα κυκλοφορούσαν δίχως να έχουν οποιαδήποτε υποψία ότι μπορεί να μεταδίδουν τον ιό προσθέτοντας ότι η εκπαιδευτική κοινότητα συμβάλλει καθοριστικά στον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Βατόπουλος: Καμία έκπληξη από τα κρούσματα στα σχολεία

«Για μένα δεν ήταν έκπληξη τα 15.000 κρούσματα που εντοπίστηκαν από τα self test, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα σχολεία, καθώς δεν είχαν ανοίξει ακόμα» υποστήριξε ο καθηγητής Μικροβιολογίας, Αλικιβιάδης Βατόπουλος μιλώντας στο OPEN.

Και πρόσθεσε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων στα σχολεία «δείχνει την πολλή μεγάλη διασπορά που έχει ο ιός στην Ελλάδα». Αναφερόμενος στο 50%+1, ο κ. Βατόπουλος είπε «έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν είναι μια απόφαση της επιτροπής, δεν είναι επιδημιολογική απόφαση», ενώ σημείωσε ότι θα επανεξεταστεί αν θα χρειαστεί οι μαθητές να επιστρέψουν σε τηλεκπαίδευση.

Το σχέδιο για την κάλυψη των κενών

Υπενθυμίζεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, κατά την χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επισήμανε ότι στα σχολεία αναμένεται να υπάρξουν κενά στους εκπαιδευτικούς – τα οποία μάλιστα εμφανίστηκαν από την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας – και για αυτόν τον λόγο θα γίνουν αναδιατάξεις και αναδιαμορφώσεις στο πρόγραμμα αλλά και προσλήψεις για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που θα βρίσκονται σε καραντίνα λόγω νόσησης. Ήδη χθες, Δευτέρα, όπως έγινε γνωστό πραγματοποιήθηκαν 850 προσλήψεις.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, υπάρχει πάντα η δυνατότητα τηλεκπαίδευσης. Μέχρι στιγμής έχουν τεθεί σε τηλεκπαίδευση 50 τμήματα σε όλη την Ελλάδα.

Τι γίνεται αν βρεθεί κρούσμα στην τάξη

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι μη εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες.

Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα σε περίπτωση κρούσματος. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.

