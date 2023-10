Το μήνυμα του πρέσβη του Ισραήλ για την 28 Οκτωβρίου: Τότε και σήμερα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας

Happy OXI Day, Greece! ??

Then and today on the right side of history with bravery and heroism!



Χρόνια πολλά, Ελλάδα! ??

Τότε και σήμερα, στη σωστή πλευρά της Ιστορίας με γενναιότητα και ηρωισμό! pic.twitter.com/nnHrwfY9gH