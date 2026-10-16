Πειραιάς: Συρμός του τραμ παρέσυρε πεζή – Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Snapshot Στον Πειραιά, συρμός του τραμ παρέσυρε σοβαρά πεζή στη συμβολή των οδών Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Μιαούλη.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από το ατύχημα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την τραυματία σε νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στον Πειραιά, όταν συρμός του τραμ παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Μιαούλη.

Από την παράσυρση η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και μηχανή του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, διακομίσθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε.

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