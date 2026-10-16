Πειραιάς: Συρμός του τραμ παρέσυρε πεζή – Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Η παράσυρση σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Μιαούλη
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- Στον Πειραιά, συρμός του τραμ παρέσυρε σοβαρά πεζή στη συμβολή των οδών Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Μιαούλη.
- Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από το ατύχημα.
- Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την τραυματία σε νοσοκομείο.
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στον Πειραιά, όταν συρμός του τραμ παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Μιαούλη.
Από την παράσυρση η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και μηχανή του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, διακομίσθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε.
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