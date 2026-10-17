Περιστέρι: Νέες μαρτυρίες για τη δηλητηρίαση του γιατρού - «Δεν του επέτρεπε να δει το παιδί»

Snapshot Ο 41χρονος στρατιωτικός γιατρός δηλητηριάστηκε από την πρώην σύζυγό του, η οποία τοποθετούσε ατροπίνη στα τρόφιμα και τα ροφήματά του.

Ο γιατρός είχε καλέσει την αστυνομία επειδή η πρώην σύζυγός του δεν τον άφηνε να δει το παιδί τους.

Κρυφές κάμερες και μαρτυρίες επιβεβαίωσαν την κατηγορία για δηλητηρίαση και την προσπάθεια αποκλεισμού της πρόσβασης του πατέρα στο παιδί. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση απόπειρας δηλητηρίασης του 41χρονου στρατιωτικού γιατρού από την πρώην σύζυγό του με ατροπίνη στο Περιστέρι.

Ο 41χρονος, ο οποίος αντιμετώπιζε αλλεπάλληλες αδιαθεσίες μετά την κατανάλωση τροφής και νερού, υποψιάστηκε τη σύζυγό του όταν κάμερες ασφαλείας εστιατορίου την κατέγραψαν να ρίχνει μια ουσία στο ποτήρι του κατά τη διάρκεια κοινού τους γεύματος.

Στη συνέχεια, τοποθέτησε κρυφές κάμερες στο σπίτι του, οι οποίες επιβεβαίωσαν τις υποψίες του, καθώς κατέγραψαν τη γυναίκα να βάζει ατροπίνη στα τρόφιμα και τα ροφήματά του.

Δεν τον άφηνε να δει το παιδί τους

Συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας της 40χρονης αναφέρθηκε, σύμφωνα με το Mega, σε περιστατικά όπου δεν επετράπη στον 41χρονο γιατρό να δει το παιδί του, ενώ μίλησε και για την επιρροή που ασκούσαν οι γονείς στη 40χρονη: «Εγώ δεν το περίμενα με τίποτα, δεν το περίμενα. Ερχόταν το κορίτσι κάθε καλοκαίρι εδώ και μένανε στο χωριό αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω πως έγινε αυτό. Σπίτι μέσα μένανε, εκεί στο σπίτι με το μικρό και ο άντρας της καλός ήταν, είχε έρθει στο χωριό, τον έβλεπα. Είχαν γίνει κάποια επεισόδια εδώ στο χωριό, είχε έρθει ο άντρας της να δει το παιδί, δεν τον άφηνε. Είχε έρθει κάνα δύο φορές η αστυνομία.

Δεν του το επέτρεπε, είχε φέρει δύο φορές την αστυνομία ο άντρας της. Οι γονείς της προσπαθούσαν να μη το δει. Αλλά δεν το πίστευα ότι θα έφταναν σε αυτό το σημείο. Όλα εξαρτώνται από τους γονείς. Mία μέρα ο πατέρας της μου είπε είναι εντάξει τα έχουν βρει, από εκεί και πέρα δεν ήξερα τίποτα».

«Η φίλη μου ήταν αστέρι και είναι»

Φιλικό πρόσωπο της 40χρονης υποστήριξε ότι το φιλικό τους περιβάλλον δεν γνώριζε ότι το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση: «Η φίλη μου ήταν αστέρι και είναι. Ήμουν φίλη της, είμαι και θα είμαι. Δεν μπορώ, έχω τρελαθεί, είμαι άσχημα ψυχολογικά. Δεν έχω να πω τίποτα κακό. Δεν μπορώ να το πιστέψω, νομίζω ότι είμαι σ’ ένα όνειρο κακό και ότι θα ξυπνήσω και θα νομίζω ότι είναι εφιάλτης. Ο (…) πολύ καλό παιδί, δεν έχω να πω τίποτα κακό ούτε για την οικογένεια του γαμπρού. Ένα πονετικό κορίτσι, ένα πλάσμα υπέροχο, της εκκλησίας. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν μπορώ να το πιστέψω.

Δεν επικοινώνησα μαζί τους, είμαι σε σοκ. Δεν μπορώ να της μιλήσω, δεν ήξερα καν ότι είναι χωρισμένο το ζευγάρι. Την μαμά πριν δέκα μέρες ήμασταν μαζί και είχαμε πάει για περίπατο. Πριν από δέκα μέρες που έφυγε για την Αθήνα ήμασταν παρέα το Σάββατο. Μετά την ερχόμενη Κυριακή έγινε αυτό. Δεν είχαν κανένα παράπονο από τον γαμπρό, ήταν ένα αξιοπρεπέστατο πλάσμα. Δεν μου είχαν κάνει κανένα παράπονο γιατί δεν μου είχαν πει ότι υπήρχε πρόβλημα ή ότι είχε χωρίσει το ζευγάρι.

Μήπως, ήλπιζε ότι κάποια στιγμή θα τα ξαναβρούν. Γλυκύτατο πλάσμα, είχε τελειώσει νοσηλευτική, είχε κάνει τρία μεταπτυχιακά και στην εκπαίδευση είχε κάνει και στις ασθένειες. Είχε μιλήσει το προηγούμενο καλοκαίρι στα αντιβιοτικά, στη σωστή χρήση των αντιβιοτικών, ότι πρέπει τα αντιβιοτικά να τα παίρνουμε με σωστό τρόπο, βοηθάνε αλλά και καταστρέφουν. Είχε μιλήσει στη Γαλλία πριν από δύο μήνες, είχε πάει με τη μαμά της, την αδερφή της και το παιδάκι, ήταν η μοναδική νοσηλεύτρια από την Ελλάδα που μίλησε».

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