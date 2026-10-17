Ρόδος: Συνελήφθη πατέρας μετά από τροχαίο με πατίνι του 11χρονου γιου του

Snapshot Ένας 42χρονος πατέρας στη Ρόδο συνελήφθη μετά από τροχαίο ατύχημα με πατίνι που οδηγούσε ο 11χρονος γιος του.

Το πατίνι δεν είχε την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη και ο ανήλικος δεν πληρούσε το ηλικιακό όριο για τη χρήση του.

Το τροχαίο προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές χωρίς τραυματισμούς.

Ο πατέρας κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας και έκθεση ανηλίκου.

Η υπόθεση προχωρά σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 42χρονου πατέρα αλβανικής καταγωγής προχώρησαν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου αστυνομικοί στη Ρόδο, μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ο 11χρονος γιος του, οδηγώντας πατίνι, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής».

Ειδικότερα, από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι το πατίνι δεν διέθετε την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη, ενώ ο ανήλικος δεν είχε συμπληρώσει το απαιτούμενο από τη νομοθεσία όριο ηλικίας για τη χρήση του.

Ο 42χρονος συνελήφθη λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, με τις κατηγορίες της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και της έκθεσης ανηλίκου.

Σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

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