Έξυπνες διαβάσεις σε 107 Δήμους: Πώς θα προστατεύουν τους μαθητές από τα τροχαία

Το έργο των 78 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει 843 διαβάσεις έξω από σχολεία σε όλη την Ελλάδα και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου 2026

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Έξυπνες διαβάσεις σε 107 Δήμους: Πώς θα προστατεύουν τους μαθητές από τα τροχαία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το έργο προϋπολογισμού 78 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει την κατασκευή 843 έξυπνων διαβάσεων πεζών έξω από σχολεία σε 107 Δήμους, με ολοκλήρωση στα τέλη Οκτωβρίου 2026.
  • Οι έξυπνες διαβάσεις ενεργοποιούνται με ανίχνευση πεζού και φωτίζουν τη διάβαση και τις πινακίδες LED για την έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών.
  • Το σύστημα λειτουργεί αυτόνομα με ηλιακή ενέργεια και βελτιώνει την ασφάλεια των μαθητών, ιδιαίτερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή δυσμενών καιρικών φαινομένων.
  • Αισθητήρες συλλέγουν δεδομένα κυκλοφορίας και περιβαλλοντικών συνθηκών σε πραγματικό χρόνο, τα οποία αξιοποιούνται για τη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας στους Δήμους.
  • Το έργο υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με πόρους του NextGenerationEU στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0».
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Στην κατασκευή 843 έξυπνων διαβάσεων πεζών έξω από σχολεία σε 107 Δήμους σε όλη τη χώρα προχωρά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 78 εκατ. ευρώ, να αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου 2026.

Οι νέες διαβάσεις αξιοποιούν σύγχρονη τεχνολογία για να κάνουν πιο ορατούς τους πεζούς και να προειδοποιούν εγκαίρως τους οδηγούς όταν κάποιος ετοιμάζεται να περάσει απέναντι. Στόχος είναι να ενισχυθεί η ασφάλεια των μαθητών στις καθημερινές διαδρομές τους από και προς το σχολείο, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες και όταν επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Πώς λειτουργούν οι έξυπνες διαβάσεις

Το σύστημα ενεργοποιείται όταν εντοπιστεί πεζός κοντά στη διάβαση. Τότε, ειδικές φωτεινές συσκευές LED που είναι ενσωματωμένες στο οδόστρωμα φωτίζουν τη διάβαση, αλλά και το σημείο όπου περιμένουν οι πεζοί στο πεζοδρόμιο.

Παράλληλα, ενεργοποιούνται κατακόρυφες φωτεινές πινακίδες LED, οι οποίες προειδοποιούν τους διερχόμενους οδηγούς για την παρουσία πεζού που διασχίζει τη διάβαση ή πρόκειται να τη διασχίσει.

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Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί μπορούν να αντιληφθούν εγκαίρως την παρουσία των πεζών και να προσαρμόσουν ανάλογα την ταχύτητά τους. Η ενισχυμένη φωτεινή σήμανση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αλλά και όταν η βροχή ή η ομίχλη περιορίζουν την ορατότητα.

Μάλιστα, τα συστήματα προβλέπεται να λειτουργούν αυτόνομα, με την αξιοποίηση ηλιακών συλλεκτών κατάλληλης χωρητικότητας για την ηλεκτροδότησή τους.

Αισθητήρες και δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο

Οι έξυπνες διαβάσεις δεν περιορίζονται μόνο στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Οι αισθητήρες που εγκαθίστανται κοντά τους λειτουργούν όλο το 24ωρο και συλλέγουν πληροφορίες τόσο για περιβαλλοντικές συνθήκες όσο και για την κυκλοφορία των οχημάτων.

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Τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται σε κεντρική πλατφόρμα, η οποία θα παρέχει εικόνα της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και ανά Δήμο.

Με την αξιοποίησή τους, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να παρακολουθούν καλύτερα τις συνθήκες στους δρόμους και να εντοπίζουν προβλήματα που συνδέονται με την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στόχος είναι οι πληροφορίες αυτές να συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και, όπου είναι εφικτό, στην πρόληψη ή τον περιορισμό της συμφόρησης μέσα στις πόλεις.

Σε 107 Δήμους σε όλη την Ελλάδα

Το έργο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων» υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του NextGenerationEU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

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Οι παρεμβάσεις καλύπτουν 107 Δήμους, από τον Πύργο Ηλείας έως τον Δήμο Τρικκαίων, με βασικό στόχο την ασφαλέστερη μετακίνηση των μαθητών γύρω από τις σχολικές μονάδες.

«Η ασφάλεια των παιδιών μας στον δρόμο είναι ευθύνη όλων μας και σταθερή προτεραιότητά μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην προστασία των μαθητών στις καθημερινές μετακινήσεις τους.

Όπως ανέφερε, οι φωτεινές σημάνσεις και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης ενισχύουν την ορατότητα των πεζών και βοηθούν τους οδηγούς να αντιλαμβάνονται εγκαίρως την παρουσία τους, ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

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