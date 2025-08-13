Στην Αλεξανδρούπολη, ζωγραφίζουν διαγραμμίσεις σε διαβάσεις για ΑμεΑ σε είκοσι δήμους, για να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο και να του δώσουν να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι για αυτή την ειδική κατηγορία συνανθρώπων μας να περάσουν από συγκεκριμένα σημεία. Οι διαγραμμίσεις θα ξεκινήσουν από την Ορεστιάδα και θα φτάσουν μέχρι τα Γρεβενά.

Μπροστάρης στην προσπάθεια αυτή, είναι ο κ. Φίλιππος Παπαχαραλαμπίδης, ιδρυτής οργανισμού Act Now και πατέρας ενός παιδιού δευτέρας Γυμνασίου, του Λέανδρου, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης. Το μήνυμα είναι μία μόνο λέξη, λέει ο Λέανδρος, «ο σεβασμός» απέναντι σε όλους.

Ο κ. Ηλίας Κοασίδης, εκπαιδευτικός, αναφέρθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης προσπάθειας με κοινωνική διάσταση, στην οποία συμμετέχει ως εθελοντής και ο ίδιος.

