Έκτακτα μέτρα για βρέφη, ηλικιωμένους, ΑμεΑ - Οδηγίες για παιδικές κατασκηνώσεις

Να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που επικρατεί σε διάφορες περιοχές της χώρας, καλεί τους αρμόδιους φορείς και τις τοπικές αρχές το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι συστάσεις περιλαμβάνουν μια σειρά από ενέργειες για την προστασία των ωφελούμενων στις κοινωνικές δομές, όπως τα ΜΦΠΑΔ, ΜοΠΠ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑμεΑ, καθώς και για την ασφαλή μετακίνηση και τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών.

Ενημέρωση και Προστασία για τις Μονάδες Φροντίδας Παιδιών

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους οικείους Δήμους και να διασφαλίσουν ότι οι παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που λειτουργούν κατά την τρέχουσα περίοδο θα λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των βρεφών και νηπίων. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των παιδιών και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις δομές.

Προστασία Ευπαθών Ομάδων – Ηλικιωμένοι, Άτομα με Αναπηρία και Χρονίως Πάσχοντες

Οι Περιφέρειες καλούνται να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες για την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων από τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), και άλλες αντίστοιχες δομές. Παράλληλα, είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα προστασίας για τα άτομα με αναπηρία και τα παιδιά που φοιτούν στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και τα ΚΔΑΠΑμεΑ.

Ιδιαίτερη Προσοχή για τις Κατασκηνώσεις

Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις παιδικές κατασκηνώσεις που λειτουργούν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και από οργανισμούς και Δήμους. Οι κατασκηνώσεις πρέπει να έχουν ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών και τις Δασικές Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, θα πρέπει να τηρηθούν τα σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσης, τα οποία έχουν κατατεθεί από τις κατασκηνώσεις στις αρμόδιες αρχές και είναι υποχρεωτικά για τη διασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών και των συνοδών.

Οδηγίες για τη Λήψη Μέτρων Πυροπροστασίας

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει ότι η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων είναι καθοριστική για την αποφυγή κινδύνων. Καλούνται όλες οι δομές να επανεξετάσουν τα σχέδια πυροπροστασίας και να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η αποστολή των προληπτικών μέτρων και η εφαρμογή τους σε πραγματικό χρόνο είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των πολιτών, ειδικά των ευάλωτων ομάδων και των παιδιών στις κατασκηνώσεις.

Η ανταπόκριση των τοπικών αρχών και των κοινωνικών δομών πρέπει να είναι άμεση και συντονισμένη για την αποφυγή κάθε κινδύνου.