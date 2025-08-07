Αιγαίο: Ισχυρά μελτέμια εμποδίζουν τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις πλοίων - Δύσκολο το επόμενο 24ωρο

Οι ισχυροί άνεμοι που πλήττουν από το πρωί της Πέμπτης (7/8) το Αιγαίο προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στα δρομολόγια πλοίων, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις επιβατών και οχημάτων.

Πολλά πλοία, τόσο ταχύπλοα όσο και επιβατηγά, αναγκάστηκαν να ακυρώσουν ή να καθυστερήσουν τα δρομολόγιά τους, ενώ αρκετά άλλα παρέμειναν δεμένα στα λιμάνια για λόγους ασφαλείας.

Η σφοδρότητα των ανέμων καθιστά αδύνατη την προσέγγιση των προορισμών, με αποτέλεσμα χιλιάδες επιβάτες να μην έχουν τη δυνατότητα να επιβιβαστούν ή να αποβιβαστούν στους προγραμματισμένους σταθμούς.

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις από το Λιμενικό Σώμα, οι επιβάτες και τα οχήματα που επηρεάστηκαν από τις ακυρώσεις θα εξυπηρετηθούν με εναλλακτικά δρομολόγια, υπό την ευθύνη των πλοιοκτητριών εταιρειών. Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και συντονίζουν τις προσπάθειες αποκατάστασης της κανονικότητας στις θαλάσσιες μεταφορές.

Αδυναμία προσέγγισης πλοίων στα λιμάνια της Ηρακλειάς και της Σερίφου

Το πρωί της Πέμπτης (7/8), η Λιμενική Αρχή της Νάξου ενημερώθηκε ότι το επιβατικό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο TERA JET 2 σημαίας Κύπρου στο πλαίσιο εκτέλεσης του δρομολογίου από Πειραιά προς Πάρο-Νάξο-Κουφονήσι-Σχοινούσα-Ηρακλειά-Νάξο-Πάρο-Πειραιά δεν θα προσέγγιζε το λιμάνι της Ηρακλειάς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πειραιά προς Πάρο – Νάξο – Κουφονήσι – Σχοινούσα – Ηρακλειά – Νάξο – Πάρο – Πειραιά. Οι επιβάτες με προορισμό την Ηρακλειά, καθώς και όσοι ανέμεναν στο νησί για να επιβιβαστούν, θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σερίφου από τον Πλοίαρχο του επιβατικού-οχηματαγωγού-ταχύπλοου CAT I, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προερχόμενο από Λαύριο-Κύθνο ότι κρίνεται επισφαλής η προσέγγισή του στο λιμάνι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν και ότι το πλοίο θα συνεχίσει το εγκεκριμένο δρομολόγιο του για Σίφνο.

Στο πλοίο ανέμεναν προς αποβίβαση 69 επιβάτες, 19 Ι.Χ.Ε. και 1 δίκυκλο, ενώ στο λιμάνι της Σερίφου ανέμεναν προς επιβίβαση για το λιμάνι της Σίφνου 18 επιβάτες και 3 Ι.Χ.Ε. Οι επιβάτες και τα οχήματα πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Τσατραφύλλιας: «Αυτούς τους κινδύνους φέρνουν τα μελτέμια -Άνεμοι 100 km/h φέρνουν θύελλες»

Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται από αύριο, Παρασκευή 8 Αυγούστου, για τρίτη φορά φέτος, οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια) και Πελοποννήσου (Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία), για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο απαγόρευσης απόπλου καθώς μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για ριπές ανέμου που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 8 – 9 μποφόρ στο Ακρωτήρι του Καφηρέα.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν τα μελτέμια που αναμένονται αύριο και εφιστά την προσοχή των κατοίκων και όσων σκοπεύουν να ταξιδέψουν με πλοίο.

Ταυτόχρονα, ξεχωρίζει 5 περιοχές στις οποίες οι άνεμοι δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα/ώρα και να δημιουργηθούν τοπικές θύελλες.

Κάβο Ντόρο

Νότιος Ευβοϊκός

Βόρειες Κυκλάδες

Καρπάθιο Πέλαγος

Δυτικά - Νότια Κρήτη

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

