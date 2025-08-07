Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του αμερικανικού μοντέλου, από την Κυριακή αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 37-39 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, το μελτέμι θα συνεχίσει να λειτουργεί «ανασταλτικά», διατηρώντας τη θερμοκρασία σε πιο ήπια επίπεδα μέχρι και τις 15 Αυγούστου.

Ωστόσο, μετά τις 16 του μηνός, διαφαίνεται μια μεταβολή των καιρικών συνθηκών. Πολύ θερμές αέριες μάζες από την Αφρική αναμένεται να κινηθούν προς τη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα το μελτέμι φαίνεται να εξασθενεί. Το αποτέλεσμα θα είναι η θερμοκρασία να εκτοξευθεί, με το ενδεχόμενο να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, από τις 17 έως και τις 21 Αυγούστου.

Αν τα τρέχοντα προγνωστικά σενάρια επιβεβαιωθούν κάτι που πλέον δείχνει πιθανό, καθώς τόσο το ευρωπαϊκό όσο και το αμερικανικό μοντέλο συγκλίνουν τότε βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κύμα έντονης ζέστης στα μέσα του μήνα.

Δείτε αναλυτικά την εξέλιξη των θερμών αερίων μαζών, όπως αποτυπώνεται από το GFS.