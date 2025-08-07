Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

Ζέστη... made in Turkey στη χώρα μας που ανεβάζει ξανά τη θερμοκρασία στα ύψη

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο
ΚΑΙΡΟΣ
Σε τροχιά ακραίας ζέστης μπαίνει η χώρα από την αρχή της νέας εβδομάδας, με μια ιδιάζουσα βαρομετρική διάταξη να «αντλεί» καυτές αέριες μάζες από την τουρκική ενδοχώρα προς το Αιγαίο και την Αττική. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που συνδέεται με την κυκλοφορία των ανέμων στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και ενδέχεται να προκαλέσει εκτεταμένη θερμική καταπόνηση και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών.

Θερμή μεταφορά από ανατολικά

Καθοριστικός παράγοντας αυτής της θερμής εισβολής είναι ένα ανατολικό ρεύμα στο ύψος των 1.600 μέτρων και άνω, το οποίο –με τη συμβολή μιας αδύναμης ψυχρής λίμνης στο Λιβυκό πέλαγος– θα μεταφέρει ξηρό και καυτό αέρα από την ενδοχώρα της Τουρκίας προς το Αιγαίο και οριακά προς την Αττική.

Η ψυχρή λίμνη, αν και αδύναμη, λειτουργεί σαν «μαγνήτης», έλκοντας την κάψα από τα ανατολικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF δίνει θερμοκρασίες έως και 27°C στο επίπεδο των 850 hPa, δηλαδή περίπου στα 1.500 μέτρα – τιμές που παραπέμπουν σε πλήρες επεισόδιο καύσωνα.

5288656071222270606582599179189125967722651625n.jpg

Το Αιγαίο... θα βράζει

Παρά την έντονη ζέστη στην ανώτερη ατμόσφαιρα, οι επίγειες θερμοκρασίες θα συγκρατούνται χάρη στο μελτέμι και τη δροσιστική επίδραση του Αιγαίου. Ωστόσο, αυτή η «θερμική ασπίδα» δεν θα λειτουργήσει το ίδιο αποτελεσματικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου ο ξηρός και θερμός αέρας θα κυριαρχήσει, οδηγώντας τα θερμόμετρα σε γενικευμένα 40άρια. Εκεί, ο άνεμος δεν θα προλαβαίνει να ψύχεται πάνω από τη θάλασσα, επιτείνοντας την αποπνικτική αίσθηση.

40άρια και στην Αθήνα – Κρίσιμη η επίδραση του μελτεμιού

Η κατάσταση στην Αττική θα εξαρτηθεί από το πόσο ανατολικά θα κινηθεί η θερμή αέρια μάζα. Αν αυτή περάσει οριακά πάνω από την Αθήνα και συνδυαστεί με καταβατικό μελτέμι, τότε το θερμόμετρο θα εκτοξευτεί, με εκτιμήσεις για γενικευμένες θερμοκρασίες άνω των 40°C, ειδικά στα νότια προάστια.

Η μέση τιμή των +24°C στα 850 hPa αποτελεί οριακό όριο για την υπέρβαση των 40 βαθμών σε περιοχές της Αττικής, με τη θερμοκρασία να φλερτάρει με εξαιρετικά επικίνδυνα επίπεδα για τις ευπαθείς ομάδες.

Συναγερμός για πυρκαγιές – Καυτός αέρας, ισχυρό μελτέμι

Αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους μετεωρολόγους και την Πολιτική Προστασία είναι ότι η θερμή αυτή εισβολή θα συνοδευτεί από ισχυρούς βόρειους ανέμους. Ο συνδυασμός ξηρής και καυτής αέριας μάζας με το επίμονο μελτέμι, δημιουργεί εκρηκτικές συνθήκες για εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Ο κίνδυνος ανεβαίνει σε επίπεδο συναγερμού από την Κυριακή και κυρίως από τη Δευτέρα, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση και περιορισμό δραστηριοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη.

