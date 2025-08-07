Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Αυτούς τους κινδύνους φέρνουν τα μελτέμια -Άνεμοι 100 km/h φέρνουν θύελλες»

Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται από αύριο, Παρασκευή 8 Αυγούστου, για τρίτη φορά φέτος, οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια) και Πελοποννήσου (Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία), για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο απαγόρευσης απόπλου καθώς μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για ριπές ανέμου που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 8 – 9 μποφόρ στο Ακρωτήρι του Καφηρέα.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν τα μελτέμια που αναμένονται αύριο και εφιστά την προσοχή των κατοίκων και όσων σκοπεύουν να ταξιδέψουν με πλοίο.

Ταυτόχρονα, ξεχωρίζει 5 περιοχές στις οποίες οι άνεμοι δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα/ώρα και να δημιουργηθούν τοπικές θύελλες.

Κάβο Ντόρο

Νότιος Ευβοϊκός

Βόρειες Κυκλάδες

Καρπάθιο Πέλαγος

Δυτικά - Νότια Κρήτη

Αναλυτικά η ανάρτησή του: