Σε «κόκκινο» συναγερμό οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεά και Πελοποννήσου - Ακραίος κίνδυνος φωτιάς

Σε Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) θα είναι αύριο, Παρασκευή, για τρίτη φορά φέτος, οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια) και Πελοποννήσου (Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία), για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης ΚΑΙ Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης εφιστά την προσοχή όλων, «απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά».

Όπως υπογραμμίζει, ακόμη και η παραμικρή αμέλεια μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή.

— GiannisKefalogiannis (@gkefalogiannis) August 7, 2025

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, την Παρασκευή υπάρχει πρόβλεψη για ανέμους με ισχύ 8 – 9 μποφόρ στο Ακρωτήρι του Καφηρέα. Εάν κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί τότε μπορεί να υπάρξει και απαγορευτικό απόπλου.