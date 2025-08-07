Καιρός: Το GFS τα «τινάζει» όλα στον αέρα - Ανατροπή με τον καύσωνα βλέπουν οι Αμερικανοί

Σε τροχιά έντονης θερμικής έξαρσης μπαίνει η χώρα, με τις πρώτες ενδείξεις για θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς να καταγράφονται ήδη από το τέλος της εβδομάδας.

Τα τελευταία στοιχεία από τα προγνωστικά μοντέλα, ευρωπαϊκά και αμερικανικά, συγκλίνουν πλέον σε ένα κοινό σενάριο: η Ελλάδα οδεύει προς νέο ισχυρό κύμα καύσωνα αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

Η αρχή θα γίνει από την Κυριακή, όταν η θερμοκρασία στη δυτική ηπειρωτική χώρα θα φτάσει στους 37 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Ελλάδα, το μελτέμι θα συνεχίσει να μετριάζει τη ζέστη έως και τις 16 Αυγούστου, διατηρώντας τον υδράργυρο σε πιο ανεκτά επίπεδα.

Όλα δείχνουν, όμως, ότι από τις 17 του μήνα και για τρεις με τέσσερις ημέρες, θερμές αέριες μάζες αφρικανικής προέλευσης θα κινηθούν προς τη χώρα μας. Σε συνδυασμό με την εξασθένηση των βορείων ανέμων, οι θερμοκρασίες αναμένεται να σημειώσουν νέα άνοδο, ξεπερνώντας τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Εφόσον επαληθευτούν τα σημερινά στοιχεία –που πλέον συμφωνούν μεταξύ των δύο βασικών μοντέλων πρόγνωσης– η Ελλάδα φαίνεται πως θα βιώσει ακόμα ένα σφοδρό κύμα ζέστης μέσα στο καλοκαίρι, σε μια περίοδο που παραδοσιακά χιλιάδες πολίτες μετακινούνται για διακοπές.

