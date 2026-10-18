Λαμία: Η στιγμή που Ι.Χ. πέφτει πάνω σε τρία αυτοκίνητα και ο οδηγός εξαφανίζεται - Βίντεο

Snapshot Ένα αυτοκίνητο τύπου BMW 116 του 2005 συγκρούστηκε με τρία σταθμευμένα οχήματα στη Λαμία την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 6:17 το πρωί.

Ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο, προκάλεσε ζημιές και στη συνέχεια απομακρύνθηκε κάνοντας όπισθεν, εγκαταλείποντας το σημείο του τροχαίου.

Ο προφυλακτήρας του αυτοκινήτου αποκολλήθηκε και παρέμεινε στο σημείο της σύγκρουσης.

Η κίνηση του οχήματος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, και οι αρχές εξετάζουν το υλικό για τον εντοπισμό του οδηγού.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας διερευνούν το περιστατικό και συλλέγουν στοιχεία για την ταυτοποίηση του υπευθύνου. Snapshot powered by AI

Ένα δυνατός θόρυβος αναστάτωσε τους κατοίκους της Λαμίας τα ξημερώματα της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια ο οδηγός του εγκατέλειψε το σημείο.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το τροχαίο σημειώθηκε στις 6:17 το πρωί στην οδό Μύλων, στην περιοχή κάτω από τον Άγιο Λουκά, κοντά στο σημείο όπου λειτουργούσε η ταβέρνα «Διόνυσος».

Οι περίοικοι αναστατώθηκαν ακούγοντας τον δυνατό θόρυβο της σύγκρουσης. Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, ο οδηγός της αυτοκινήτου κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε δύο αυτοκίνητα. Ζημιές προκλήθηκαν και σε τρίτο όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο πίσω από το δεύτερο αυτοκίνητο που χτυπήθηκε.

Έκανε όπισθεν και έφυγε από το σημείο

Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το LamiaReport, το αυτοκίνητο πέφτει με ταχύτητα πάνω στο πρώτο όχημα και ακολουθεί δεύτερη σύγκρουση, ο ήχος της οποίας ακούγεται έντονα στην καταγραφή.

Αμέσως μετά, ο οδηγός βάζει όπισθεν και απομακρύνεται από το σημείο, χωρίς να παραμείνει εκεί μετά το τροχαίο. Ωστόσο, σύμφωνα με το LamiaReport, η κίνηση του οχήματος έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, υλικό που αναμένεται να βοηθήσει τις αστυνομικές αρχές στον εντοπισμό του οδηγού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για σκουρόχρωμη BMW 116, μοντέλο του 2005. Μάλιστα, από τη σύγκρουση ο προφυλακτήρας του αυτοκινήτου αποκολλήθηκε και έμεινε στο σημείο του ατυχήματος. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας εξετάζουν τα στοιχεία για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος μετά τη σύγκρουση εγκατέλειψε το σημείο.

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